巨型招牌突然倒下　「女兒還在車上」猛父驚險救出3歲女

▲千鈞一髮之際,幸好男子及時救出女兒。(圖/翻攝自推特/Stringer News)

國際中心/綜合報導

美國一名父親日前帶快滿3歲的女兒去商場購物,正準備要從車內離開時,突然看到一巨型招牌正要倒下,幸好他及時把女兒從車內拉出來,並緊緊抱在懷裡。警方接獲報案後,十分擔心電線外露的廣告板可能會害人觸電,幸好是沒有通電的。

住在紐約州帕喬格(Patchogue)的34歲男子普蘭(Brian Pullan),22日帶女兒蕾拉(Layla)到位於塞維爾(Sayville)一商場採購聖誕用品時,他在停車場剛停好他的皮卡車(Pickup Truck),正要去抱女兒時,突然聽到一個怪聲,「我一抬頭,看到那個招牌要倒下來了!」

普蘭情急之下只能趕緊把女兒抱在懷裡,用自己的身體去保護對方,幸好招牌倒下後是壓在他們的皮卡車以及隔壁車的車頂上,2人幸運沒有被壓傷。當局很快派出15名警察和消防人員到場救援,商場的聖誕老公公也來幫忙安撫受驚的蕾拉,不過比起聖誕老人,蕾拉似乎更加崇拜自己的老爸。普蘭驕傲表示,「我女兒說我是拯救她的超級英雄。」



West Sayville, NY- 2 cars were damaged after high winds toppled a large sign this morning in the parking lot of the Dollar Tree on Sunrise Service Rd. No injuries were reported. WSFD responded to secure an electric line connected to the sign. pic.twitter.com/29Juq0thG0