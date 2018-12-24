「火山海嘯」襲印尼超過222死亡　他曝：基隆也發生過！

▲印尼因火山爆發引發海嘯。（圖／路透社）

生活中心／綜合報導

印尼22日晚間發生海嘯，造成超過220人死亡、843人受傷的慘劇。台灣專門研究海嘯的專家吳祚任教授也在臉書發言稱，惡名昭彰的喀拉喀托（Krakatau） 火山海嘯又再來了，不過這次的肇事者是該火山的兒子Anak Krakatau，感覺上就像是爸爸讓兒子練習…；而台灣在1867年所發生的「基隆海嘯」，也跟此次的印尼海嘯非常相似，皆為火山引發山崩型的海嘯事件。

吳祚任是一名台灣海洋專家，現任教於國立中央大學水文與海洋科學研究所，是一名專門研究海嘯的專家。在印尼海嘯發生過後，吳祚任在臉書上引用外媒報導，分析這次的災難事件，他先是寫道，「惡名昭彰的喀拉喀托（Krakatau） 火山海嘯又來了，不過這次是由喀拉喀托之子Anak Krakatau火山操刀，結果造成43人死亡和將近600人受傷。（12/23 15:3更新，168死，645傷，海嘯抵達時間約為該地早上七點）」

吳祚任說，喀拉喀托（Krakatau） 這位爸爸火山很兇暴，曾經在1883年8月噴發，並引發超級海嘯。那次的海嘯高度高達41公尺，相當於17層樓的高度，並且造成三萬多人死亡；這次感覺是爸爸讓兒子練習，同時也希望傷亡不要再擴大，對印尼的朋友送上祝福。

吳祚任進一步的分析，在陸地上的火山噴發並不會造成海嘯，因為沒有直接擾動到水體，但是火山噴發過程中，火山邊壁的崩落或是火山口塌陷，就很有可能會進而引發山崩型海嘯；不過對於該種海嘯的資料還很少，希望後續能有進一步的分析資料。

此外，吳祚任也提到，1867年台灣發生的「基隆海嘯」也跟這次印尼海嘯相似，當時海嘯高度高達7至8公尺，造成基隆金山沿海嚴重傷亡，不過當時有多學者認為海嘯是因地震斷層而起，不過吳祚任教授則認為是地震所引發的山崩造成。

最後吳祚任表示，根據調查與分析，火山引發山崩型海嘯的推論符合多數史籍上的描述（補：另一推論為地震引發海底山崩，此推論亦符合多數文獻）。火山海嘯或山崩海嘯是海嘯預警中相當棘手的課題，雖然可以透過海纜或震動監測，但是因為從開始到上岸，時間很短，即便成功預警，民眾能夠反應的時間還是有限，這也是我們海嘯科學研究室未來努力的目標。