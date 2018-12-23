影／9台人受困印尼海嘯外交部已協助就醫　官方統計222人死亡

政治中心／綜合報導

（新增傷亡人數）

印尼巽他海峽（Sunda Strait）22日晚間發生海嘯侵襲，外交部原先已協助救援6名受困的台人，後來又因為新一波海嘯的襲擊，受困人數又多了3名，共導致9人受困，我駐印尼代表持續努力聯繫後，印尼救援隊已接到上述9人，正將我國人送往當地醫院的途中。根據印尼國家災害應變總署印尼雅加達時間23日下午5時33分發布新聞稿表示，截至本日下午4時止，計有222人死亡、843受傷、28人失蹤，傷亡慘重。

▲ 印尼海嘯釀災，9名台灣人受困。（圖／達志影像／美聯社）

外交部表示，有關我國人因海嘯受困事，印尼中央政府各相關機關及災區萬丹省政府均表達協助意願，與我駐處密切聯繫。駐處已派員協同三輪基金會等僑社團體前往營救，雖山上大雨不斷，我駐處同仁仍將突破困難，與我國人會合，以提供更直接有效的協助。

由於印尼海嘯災情重大，總統蔡英文及外交部均在推特對本案受害者表達慰問，也已整備四架運輸機待命，一旦我國人或印尼方運輸、救援有需求，可隨時準備出發；另我駐處也將持續與印尼國家災害應變總署(BNPB)等相關單位保持聯繫，以持續瞭解是否有其他國人遭受海嘯波及，同步密切掌握最新發展。

外交部提到，我國駐印尼代表處啟動因大阪風災之後檢討建立的急難救助系統，結合印尼各救災資源部門及台商，以提供國人有效協助。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者陶本和攝）