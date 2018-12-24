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韓國瑜「讓我無法做人」　高市：連安靜離開都無法！市民需要有肩膀的市長

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▲維多利亞小學運動會，韓國瑜李佳芬合體。（圖。（圖／記者唐詠絮攝）

▲韓國瑜將於25日就職高雄市長，圖為他近日出席維多利亞小學運動會。（圖／記者唐詠絮攝）

記者陳俊宏／綜合報導

準高雄市長韓國瑜就職典禮現場原訂交通管制5天，被認為「史上最高調」、「皇帝登基嗎」。對此，韓國瑜表示，哪個人可以接受5天交管，「這不是讓我韓國瑜沒辦法做人嗎…我真的不了解現在的高雄市政府為什麼要做5天的交通管制？」不過，高雄市新聞局23日深夜11時多發出聲明強調，「連安靜離開都無法，期待韓市長未來有肩膀、決策團隊有承擔的勇氣」、「市府及市民需要的是一位有肩膀的市長及市政團隊，而非推卸責任的團隊。」而原訂交管5天也改為3天。

高雄市交通局21日晚間貼出公告，將實施5天相關交通管制封路，範圍擴及會場周邊6條街，公告曝光後，掀起民眾討論、罵聲不斷。準高雄市新聞局長王淺秋回應是安全考量，但為顧及民眾便利性，考量整體情況後，已調整管制範圍與時段，從原本的交管5天縮短為3天。她並說明，當初規劃是以市民安全為考量，舞台架設周遭需要一定空間，就怕會造成行經過往人車的安全危害，但市民的聲音他們聽見了，決定調整管制路段與時間。

對於原先預定交管5天，韓國瑜說，「好像我這個人何不食肉糜，不食煙火，非常重視官威，非常講究派頭？我是菜市場出身、賣菜出身的，我怎可能這樣子…這傳出去多難聽啊，這不是讓我韓國瑜沒辦法做人嗎？我們不是這種人，我們還是非常平實、踏實的。」

▼韓國瑜說，交管5天「哪一個老百姓能受得了，管制一天都不得了了。」（圖／記者李忠憲攝）

▲韓國瑜以維多利亞學校創辦人身分出席第19屆運動會。（圖／記者李忠憲攝）

韓國瑜表示，「千萬不要擾民，甚至我將來隨扈雖然編制有6個，我出去可能就一個，最多兩個就夠了，民主選舉選出來的首長就是要跟人民基層在一起。所以我不是一個講派頭的人，我真的不了解現在的高雄市政府為什麼要做5天的交通管制，哪一個老百姓能受得了，管制一天都不得了了。」

「連安靜離開都無法，期待韓市長未來有肩膀、決策團隊有承擔的勇氣」，高雄市新聞局晚間發出3點聲明表示，第一，應韓市長要求，此為高雄市自治史上首次將交接典禮移到戶外愛河旁舉行，以貴賓達2000人的規模，必然有典禮前後、攤位舞台搭建及拆除需求，及當天典禮必要的交通管制，「如果沒有戶外典禮的需求，應該連管制一天都不需要。」

新聞局說，第二，交接小組由準觀光局長潘恆旭及趙建喬秘書長兩位一起擔任召集人，相關籌備局處如行政暨國際處、人事處、社會局、新聞局、文化局、交通局、警察局全都由事務官出席，基於對新團隊尊重以期交接過程順利，沒有任何一位民進黨政務首長參與。

▼韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）

▲韓國瑜就職典禮第一階段周邊管制圖 。（圖／韓國瑜辦公室提供）

聲明提到，第三，準市長應先向其指派的交接小組成員了解決議的形成，而非於公開媒體上怪罪辛勤的交通局及警察局同仁，「市府及市民需要的是一位有肩膀的市長及市政團隊，而非推卸責任的團隊。」

根據最新的就職典禮原規劃三階段交通疏導措施，第一階段原22日開始交通管制民生路（河東路-市中一路）及河東路（光復三街-大同路），調整為24日凌晨0時開始管制，並於25日典禮當日分階段開放，下午3時30分前開放民生路（市中一路-河東路）及河東路（民生路-中正路）通行；26日上午6時前河東路全面開放通行。

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