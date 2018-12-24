15分鐘搞定三道「培根料理」　型男主廚Fred：腹脇肉部位最優

▲型男主廚Fred，教大家三道「培根料理」，用15分鐘營造專屬的生活溫度。（影／ETtoday播吧福利社

、圖／翻攝自影片）



現代人生活壓力大，許多人利用烹飪來紓解壓力，做菜時把專注力放在色香味俱全的佳餚上，不僅營造幸福療癒感，帶給人動力也能找回對生活的熱情！型男主廚Fred日前在節目示範3道「培根料理」只要花15分鐘，眼前迷人的擺盤與香氣，加上培根肉鮮嫩光滑的肉質，令人看的食指大動，晚餐或宵夜沒新哽嗎？快和Fred學幾招來填飽肚子，用美食妝點下班後的生活情調。





▲Fred做菜的原則就是「堅持完美」，食材新鮮是料理美味的重要關鍵，透過低溫按摩滾打和醃漬的「博客培根」非常適合入菜拌炒或做成三明治。

做一桌好菜的成就感會持續到隔天！Fred做菜的原則就是「堅持完美」，食材新鮮是料理美味的重要關鍵。這次示範的料理中，基本的食材「培根」是歐風早午餐常見的肉品，如何挑選也是一門學問。Fred第一道菜示範「培根奶油焗白菜」，使用博客培根入菜，滋味鹹香嫩軟，用冷鍋慢火拌炒切丁的培根至捲曲狀，接著加入洋蔥炒軟後，蓋鍋微悶後，火開大加入大白菜根，把水分逼出來形成湯底，調味部分則放入些許黑、白胡椒，最後加入鮮奶油以及鋪上起司絲送入烤箱，預熱160度烤10-15分鐘，表層透出金黃色澤就大功告成。

飄來陣陣香氣令人口水直流，Fred說，博客培根使用腹脇肉的部位，「堅持72小時熟成入味，口感較鮮嫩，所以油脂跟香味非常濃厚。」喜歡清爽口感的人選用輕食培根，烹調後可攝取較少量的油脂量。





▲白色與粉色交織的油花均勻是培根美味的關鍵。

▲球賽、聚會必備的美式經典炸馬鈴薯皮，焦脆培根鋪在上層，香氣四溢令人一口接著一口。

另外一道「美式培根炸馬鈴薯皮」是道地的美式佳餚，難以忘懷的酥脆風味，超適合在家喝啤酒、配電影，約三五好友一起聚會，美式趴踢立刻展開！Fred同樣選擇對西式肉品道地風味暸若指掌的「博客培根」，多層次攪拌的熟成風味，把切片馬鈴薯下入油鍋炸熟取出，撒入一點鹽巴與胡椒，接著把洋蔥與蒜末調味成美乃滋。培根利用小火拌炒，慢慢逼出油脂後就可調整成大火回炸，提高培根本身的焦脆感跟帶出煙燻味。起鍋後過濾掉多餘油脂，最後在馬鈴薯上方鋪滿培根拌料，金黃焦脆的表層、配上炸過的酥脆培根香氣四溢，變成一道大人小孩都愛的靈魂美味。

喜歡吃海陸大餐的饕客，充滿法式風味的「培根魚片佐白酒檸香奶油」難度稍高，關鍵是要帶出魚肉軟嫩跟培根香脆的雙重口感。首先，挑選油花分布均勻的培根包裹軟嫩魚肉，下鍋後外層煎至焦脆並讓肉汁滲透；接著起鍋加入橄欖油，以小火將洋蔥炒到透明狀，再轉大火倒入白酒、檸檬汁收乾，拌入奶油調和過後形成特調醬汁，Fred說，「培根的香氣還有熟成的溫度時間，入味與否都是非常決定性，稍微一個條件不合，這道菜就會失敗。」所以一定要選「博客培根」這樣72小時熟成入味的肉品。

▲博客培根選用腹脇肉，利用72小時熟成入味的傳統工法，香味口感較濃厚。

料理培根的秘訣在於低溫均衡的火侯，不急不緩的料理節奏幫助肉品慢慢溶出脂肪，減緩四處噴油的情況，耐心煎出脆而不焦的口感，否則培根過度捲曲，口感會變得乾澀。Fred說，博客肉品掌握溫控與時間的黃金組合，堅持多層次攪拌熟成入味，保持肉品鮮嫩Q彈，搭配任何佐料拌炒或煎煮，都能讓料理增添道地的異國風味！