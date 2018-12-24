　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

15分鐘搞定三道「培根料理」　型男主廚Fred：腹脇肉部位最優

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲型男主廚Fred，教大家三道「培根料理」，用15分鐘營造專屬的生活溫度。（影／ETtoday播吧福利社
、圖／翻攝自影片）

現代人生活壓力大，許多人利用烹飪來紓解壓力，做菜時把專注力放在色香味俱全的佳餚上，不僅營造幸福療癒感，帶給人動力也能找回對生活的熱情！型男主廚Fred日前在節目示範3道「培根料理」只要花15分鐘，眼前迷人的擺盤與香氣，加上培根肉鮮嫩光滑的肉質，令人看的食指大動，晚餐或宵夜沒新哽嗎？快和Fred學幾招來填飽肚子，用美食妝點下班後的生活情調。

▲博客肉品。（圖／品牌提供）

▲Fred做菜的原則就是「堅持完美」，食材新鮮是料理美味的重要關鍵，透過低溫按摩滾打和醃漬的「博客培根」非常適合入菜拌炒或做成三明治。

做一桌好菜的成就感會持續到隔天！Fred做菜的原則就是「堅持完美」，食材新鮮是料理美味的重要關鍵。這次示範的料理中，基本的食材「培根」是歐風早午餐常見的肉品，如何挑選也是一門學問。Fred第一道菜示範「培根奶油焗白菜」，使用博客培根入菜，滋味鹹香嫩軟，用冷鍋慢火拌炒切丁的培根至捲曲狀，接著加入洋蔥炒軟後，蓋鍋微悶後，火開大加入大白菜根，把水分逼出來形成湯底，調味部分則放入些許黑、白胡椒，最後加入鮮奶油以及鋪上起司絲送入烤箱，預熱160度烤10-15分鐘，表層透出金黃色澤就大功告成。

飄來陣陣香氣令人口水直流，Fred說，博客培根使用腹脇肉的部位，「堅持72小時熟成入味，口感較鮮嫩，所以油脂跟香味非常濃厚。」喜歡清爽口感的人選用輕食培根，烹調後可攝取較少量的油脂量。  

▲博客肉品。（圖／品牌提供）

▲白色與粉色交織的油花均勻是培根美味的關鍵。

▲博客肉品。（圖／品牌提供）

▲球賽、聚會必備的美式經典炸馬鈴薯皮，焦脆培根鋪在上層，香氣四溢令人一口接著一口。

另外一道「美式培根炸馬鈴薯皮」是道地的美式佳餚，難以忘懷的酥脆風味，超適合在家喝啤酒、配電影，約三五好友一起聚會，美式趴踢立刻展開！Fred同樣選擇對西式肉品道地風味暸若指掌的「博客培根」，多層次攪拌的熟成風味，把切片馬鈴薯下入油鍋炸熟取出，撒入一點鹽巴與胡椒，接著把洋蔥與蒜末調味成美乃滋。培根利用小火拌炒，慢慢逼出油脂後就可調整成大火回炸，提高培根本身的焦脆感跟帶出煙燻味。起鍋後過濾掉多餘油脂，最後在馬鈴薯上方鋪滿培根拌料，金黃焦脆的表層、配上炸過的酥脆培根香氣四溢，變成一道大人小孩都愛的靈魂美味。

喜歡吃海陸大餐的饕客，充滿法式風味的「培根魚片佐白酒檸香奶油」難度稍高，關鍵是要帶出魚肉軟嫩跟培根香脆的雙重口感。首先，挑選油花分布均勻的培根包裹軟嫩魚肉，下鍋後外層煎至焦脆並讓肉汁滲透；接著起鍋加入橄欖油，以小火將洋蔥炒到透明狀，再轉大火倒入白酒、檸檬汁收乾，拌入奶油調和過後形成特調醬汁，Fred說，「培根的香氣還有熟成的溫度時間，入味與否都是非常決定性，稍微一個條件不合，這道菜就會失敗。」所以一定要選「博客培根」這樣72小時熟成入味的肉品。

▲博客肉品。（圖／品牌提供）

▲博客培根選用腹脇肉，利用72小時熟成入味的傳統工法，香味口感較濃厚。

料理培根的秘訣在於低溫均衡的火侯，不急不緩的料理節奏幫助肉品慢慢溶出脂肪，減緩四處噴油的情況，耐心煎出脆而不焦的口感，否則培根過度捲曲，口感會變得乾澀。Fred說，博客肉品掌握溫控與時間的黃金組合，堅持多層次攪拌熟成入味，保持肉品鮮嫩Q彈，搭配任何佐料拌炒或煎煮，都能讓料理增添道地的異國風味！

ET快訊
丁守中提選舉無效「3大重點曝光」！超過千人願作證
蔡康永罕見動怒！經紀人趕到場…犯錯同事躲旁邊哭
消防員累癱！永和「垃圾屋」起火　囤積物清出像海嘯過後

關鍵字：博客培根,培根料理,美式料理,做菜,食譜,美食

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學紐約人這樣吃貝果！獨特嚼感開啟一整天活力

環評法修正草案年底出爐有難度　蔣萬安火大批環署跳票

一排香水神療癒！她開櫃瞥「TEETH香水瓶」　一秒森77：為何把OO放這啦

15分鐘搞定三道「培根料理」　型男主廚Fred：腹脇肉部位最優

跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

「新故宮」計畫曝光！文物放置關鍵　陳其南：在北院搬遷

淡海輕軌通了！搶搭人潮塞爆「日本迷來朝聖」　下車沒按鈕他慘被門夾

亞培3月內2度變質！「無法證明安全就上架」消基會要食藥署給交代

他買自強號靠窗！阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒　結局超療癒

運安會明年成立！海陸空調查全包　事故未通報最高罰250萬

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

警專生夢魘變貪食蛇真人版！ 升旗典禮集合...網：好療癒

《小幸運》+《愛情的模樣》超賺　五月天合體田馥甄「要公投」！

《Despacito》小提琴版還能這樣演奏！　Henry改編再加《不可能的任務》主題曲

林俊傑見19歲女參賽者　衝動忍不住：我想認識妳

環評法修正草案年底出爐有難度　蔣萬安火大批環署跳票

一排香水神療癒！她開櫃瞥「TEETH香水瓶」　一秒森77：為何把OO放這啦

15分鐘搞定三道「培根料理」　型男主廚Fred：腹脇肉部位最優

跨年告白、求婚，不管有什麼想說的，用「手勢」直接幫你秀給全台看！

「新故宮」計畫曝光！文物放置關鍵　陳其南：在北院搬遷

淡海輕軌通了！搶搭人潮塞爆「日本迷來朝聖」　下車沒按鈕他慘被門夾

亞培3月內2度變質！「無法證明安全就上架」消基會要食藥署給交代

他買自強號靠窗！阿桑占位看宮廷劇斜眼嗆：愛計較餒　結局超療癒

運安會明年成立！海陸空調查全包　事故未通報最高罰250萬

觀光客快筆記！故宮「肉形石」明年2月出走　澳洲展出3個月

少女喵天冷當奴才暖暖包　「療癒打呼聲」網融化：好幸福❤

呸姐來了！蔡依林首登《紅白》曝演出「新專輯內容」

邱琦雯英國孤單過聖誕　竟和「乞討街友」路邊一起哭了

女王交換聖誕禮物規定3點　哈利竟送「生活不就是婊子」浴帽

扶拉格／「4種鹿」大對決！　到底誰幫聖誕老人拉雪橇？

進隧道映出神煩柴臉　「一黑一亮」斜眼逼視：你渴望力量嗎？

張競／北京超越東京，日本自信重挫──解析聯合國預算真相

娶對人了！劉雨柔老公「鼻塞棉條」走路上...她牽著不放手

新生兒頭皮血腫別亂揉！　男嬰併發腦膜炎疑「按摩」惹禍

經濟衰退來了？華爾街嚇怕　經濟學家卻氣定神閒

生活熱門新聞

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假..

到府教做湯圓！他順手24道菜網..

約3友變一人旅行　桃園妹：一次..

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11..

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神..

30年前看醫生多貴　重病要賣房..

夫妻帶兩寶占位猛夾4份菜！同桌..

台灣人「最愛去國家」排名出爐！

男友逛買場吼「快大了」！她嘆：..

海嘯專家：基隆也曾發生「火山海..

誰當女友？　雞排妹PK子瑜好意..

炸全雞369元！他一開包裝嚇歪

兒交換禮物送布偶　遭嫌：爛東西

子宮外孕兩次婆婆幫洗衣　媳婦落..

更多熱門

相關新聞

排隊美食橫濱家系拉麵魂心家

白隱總是說，日本的拉麵味道千奇百樣，每一間的味道都有自己的獨到絕妙之處，就算是同一個流派同一種口味，不同廚師做出來的，送到嘴裡頭的感覺也會截然不同。

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

台中特有美食！在地人推：要加辣

慶韓國瑜就職　店家免費美食同樂

日本山口縣好吃好玩全收錄！

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

胡歌深夜被爆領證結婚！

北部5縣市豪大雨特報！跨年連假全台有雨

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

快訊／三重超商店員遭砍　凶手狂追200m

1個月瘦5kg！花椰菜飯減肥專家激推

到府教做湯圓！他順手24道菜網全跪

嚴立婷躺床　長直嫩腿太犯規！

12星座「離婚排行榜」大公開

楊小黎曬舊照驚見「港台16男神」

她分析「渣男才有5大特徵」網友哭

約3友變一人旅行　桃園妹：一次就怕了

蕭敬騰真停用IG臉書！經紀人心疼

屏東媳婦玩火　燒死隔壁房公公

小三女裝咳想蹺課　醫生爸說11字抓去上學

失戀妹淚崩！男上秒超暖卻結局神轉

更多

最夯影音

更多

原住民妹推銷「不殺價心情不好」 不輪轉台語整車笑翻：我會忘詞

3歲萌娃模仿「登美丘」舞蹈　邊跳邊唱媽媽笑到凍未條XD

蕭敬騰「8層豪宅」養10隻毛小孩　「不出門溜狗」原因有洋蔥！

80歲老奶奶問「結婚了嗎？」　 謝霆鋒離婚7年罕見吐心聲

水從後面來！海嘯突襲舞台　樂團唱到一半...下秒全消失

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面