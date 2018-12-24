拉麵達人推薦超濃豚骨湯頭　排隊美食橫濱家系拉麵魂心家

和菓子的日本朋友白隱非常喜歡拉麵。

每次去靜岡沼津找白隱玩耍的時候，身邊的朋友們總是還要再找他吃拉麵，真奇怪，沼津不是以海鮮聞名的地方嗎？為什麼我們這些外來觀光客，非得來吃拉麵不可呢？

白隱總是說，日本的拉麵味道千奇百樣，每一間的味道都有自己的獨到絕妙之處，就算是同一個流派同一種口味，不同廚師做出來的，送到嘴裡頭的感覺也會截然不同。

真的有這麼神奇？

這次來到沼津，被我們尊稱為拉麵達人的白隱特別推薦我們一定要試試橫濱家系拉麵魂心家。

但是，為什麼特地要來橫濱家系拉麵魂心家呢？

來靜岡沼津吃橫濱拉麵？

聽起來不是有點奇妙嗎？

實際上來到位於沼津車站南口的沼津魂心家，還不算到了用餐時間的飯點，就已經是大排長龍！！！

這間沼津魂心家除了擁有最經典的橫濱家系拉麵魂心家菜單以外，還有僅限定於靜岡濱松市販售的濱松餃子。

濱松餃子與一般餃子截然不同，除了一定要擺上燙豆芽以外，濱松餃子的內餡有一定的規定：洋蔥、豬肉還有高麗菜！

如果你是特別幸運在每月的22日「魂心家之日」來到橫濱家系拉麵魂心家，還可以享有醬油拉麵以及鹽味拉麵一碗500元日幣的特別限定優惠唷，一年只有12次！

橫濱家系拉麵魂心家的拉麵是整間店的精神所在。

這間店僅使用自己獨家製作的中太直麵，意思是中等粗度的直麵。

由於橫濱家系拉麵魂心家的招牌是非常濃郁的豚骨湯頭拉麵，搭配這樣的湯頭，選擇吸湯效果一般的中等粗度直麵，搭配起來的美味效果真是絕配唷！

特別值得一提的是，日本拉麵有一種特別奇特的吃法：麵＋飯！

對於華人來說，很難想像把麵加上飯的吃法，但是，在日本吃拉麵，再加上一碗白飯一起配著吃，是非常正常的日式吃法唷！

如果來到靜岡沼津分店的橫濱家系拉麵魂心家，那麼，和菓子會推薦親愛的不妨率先試試這裡的定番菜單拉麵，然後再加上一份濱松餃子還有白飯。

都知道日本的米飯特別好吃，加上橫濱家系拉麵魂心家的中太直麵最為著名，來到這裡，只要指定時間內到店裡消費拉麵的顧客，都享有免費白費還有麵類加量的超值服務！

而且，每一碗麵都還能夠做更客製化的烹調。

想要麵硬一點軟一點、想要湯濃一點淡一點、想要脂肪多一點少一點，全部都可以按照親愛的喜好來做客製化唷。

不過，如果是第一次來到橫濱家系拉麵魂心家的朋友，和菓子會推薦親愛的全部先選擇最經典的正常口味「普通」試試看。

橫濱家系拉麵魂心家的拉麵分為非常多種口味，基本上口味以豚骨為基礎，再分為醬油、鹽味以及味噌三種不同口味。

最豪華的631拉麵，總共有海苔6枚、叉燒3枚、滷蛋1顆、鵪鶉蛋1顆，如果再像和菓子一樣在招待時間內來到餐廳裡頭，老天爺哪真的是吃到飽到隔天呀！

那麼多種的拉麵，親愛的最想要吃哪一種呢？

店名：橫濱家系拉麵魂心家（横浜家系ラーメン魂心家）

網址：http://www.konshinya.com/shop.html

時間：各店營業定休時間不同，建議前往前事先洽詢確認。

規定：各店規範低消可能不同，建議前往前事先洽詢確認。

文字：和菓子

攝影：蕨餅爺

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - 和菓子

（完整文章請看VOGUE.com）

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