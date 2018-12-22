阻絕非洲豬瘟　台南市聯合稽查廚餘73戶全數合格

▲為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播的風險，台南市動保處聯同環保局、農業局畜產科進行強化廚餘養豬安全聯合稽查，台南市73戶廚餘養豬戶均合格。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為阻絕非洲豬瘟藉由廚餘傳播的風險，12月4日起台南市動保處聯同環保局、農業局畜產科進行強化廚餘養豬安全聯合稽查，台南市73戶廚餘養豬戶全面完成稽核，其中7戶未具蒸煮設備養豬戶已改為飼料飼養，全市73戶廚餘養豬戶皆符合規定。

動保處表示非洲豬瘟病毒存活力極強，於冷藏豬肉可存活100天、冷凍豬肉存活1000天、豬舍存活1個月、糞便室溫下存活11天，必須經高溫加熱後才可使病毒不活化，因此廚餘須經高溫蒸煮持續攪拌1小時、中心溫度維持90℃以上才可餵飼豬隻，如此才可阻絕場內感染之風險。一旦有帶病豬肉未經高溫加熱，即可感染豬隻造成疫情迅即境外傳入，且非洲豬瘟目前沒有疫苗及藥物可以治療，將對本國養豬產業產生嚴重衝擊。

台南市政府因應非洲豬瘟疫情，超前部署於12月10日召開「非洲豬瘟整備工作會議」，由台南市副市長許漢卿主持，會中動保處與各局處討論及訂定相關作業程序，如撲殺方式、人力及物資規劃、大量動物屍體處理方式，及當有確診案例場將依照中央訂定流程撲殺處理，並輔導完成復養程序等作業流程。

同時各局處討論執行上可能面臨的挑戰及檢討解決方法，如不幸發生疫情，便即時啟動防疫作為。另台南市政府災害防救辦公室於12月18日邀集市府團隊共同召開「災害防救專家諮詢委員會」，由副市長張紹源主持，並由動保處處長吳名彬於會中詳細報告非洲豬瘟之因應對策及發生疫災之緊急處置作為，諮詢委員針對現行防疫作為予以肯定。

動保處指出養豬場應立即落實門禁管制及場內消毒、人員進出應更換專用雨鞋和衣服及進出車輛嚴密清潔消毒，動物所有人或管理人亦應避免涉足其他偶蹄類動物飼養場所、肉品市場及屠宰場；廚餘餵飼養豬場，應加強蒸煮設備，廚餘須經蒸煮1小時、中心溫度維持90℃以上才能使用。

動保處再次呼籲轄內豬隻飼養戶避免前往中國大陸或其他疫區國家畜牧場進行參訪或接觸動物，返國後亦須更換衣物、淋浴並澈底消毒，並於1週後方可再進入動物飼養場，以確保所飼養動物之健康及防疫安全，並應每日觀察動物健康情形，倘發現可疑疫情時，應立即主動與動保處聯繫，防疫通報專線06-6323039。