就是要讓民眾省電省錢　環保局補助弱勢換裝節能燈具風扇

▲台南市環保局長林健三訪視2家節能改造家庭，看到屋內燈光明亮，有效達到改造效果深感欣慰。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局推動2018年度弱勢家庭節能改造計畫，委託專業團隊主動訪視弱勢家庭，評估各家庭實際需求後，協助汰換耗能燈具、設備，預計補助1250戶，環保局長林健三訪視2家節能改造家庭，看到屋內燈光明亮，有效達到改造效果，深感欣慰，住戶也感謝環保局的協助。

若以每戶1座傳統50W風扇汰換成24W節能風扇及2座4呎雙管80W傳統燈具，汰換成40W節能LED燈具，並以每日使用8小時推算，1年最高可省下約36萬度電，減碳約19萬公斤。

環保局長林健三表示台南市推動城市永續發展，自2017年起參與國際標準城市指標（ISO37120）及聯合國永續發展目標（SDGs）認證，2項國際重要指標均提到永續城市的貧窮、飢餓、安全、健康與福祉層面。2018年是台南市首度推動弱勢家庭節能改造補助計畫，希望透過省電照明設備汰換服務，提升能源使用效率，擴大節電成效，並減輕弱勢家庭的電費負擔，傳達低碳永續理念並兼顧社會福利，達成降低台南市民生用電量的政策。

環保局說這項計畫採主動出擊方式，期望藉由這樣的政策、宣導、輔導及獎補助手段，將低碳生活的理念推廣至更多層面，號召民眾共同節約能源，鼓勵家戶、社區汰換節能省電設備，吸引更多社會資源加入關懷弱勢的行列，達到推動城市永續發展願景。