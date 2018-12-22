陳靜敏力挺遭柯文哲酸「嘴巴挺而已」　何志偉驚：啊！為什麼

▲民進黨北市議員何志偉。（圖／記者潘永鴻攝）

記者潘永鴻／台北報導

台北市第二選區立委補選，前觀傳局長陳思宇的姑姑，民進黨立委陳靜敏前日表態，「以我的立場，我一定是支持我們自己的黨籍候選人」。台北市長柯文哲22日說，「挺，我看也是嘴巴挺而已，我不曉得。」對於此番話，即將卸任民進黨北市議員何志偉，接受媒體採訪，他感到驚訝笑了幾聲表示，「啊！為什麼」自己沒有讀心術，也不知道別人在想什麼，沒有這個能力。

面對柯文哲酸言，何志偉今早至永樂市場掃街表示，相信每一位支持者會用獨特方式來支持，自己沒有讀心術，也不知道別人在想什麼，沒有這個能力，但是只要願意站出來力挺的說聲好話，都表達最高致意以及感謝。

關於陳靜敏選擇力挺何志偉，柯文哲上午出席台北商大101校慶典禮前接受媒體聯訪時表示，「人家是民進黨不分區的立委，也不能說不挺，但是這樣，人活在世界上，還是那句話，不是只有政黨，有親戚、朋友等很多種關係，所以他後來發現，經過這次選舉，政壇混久，就知道什麼是聽聽就好。」

陳思宇爭議頻傳，先前以觀傳局長身分舉行記者會，遭到質疑行政不中立，對此，何志偉表示，是否中立，大家心中都有一把尺，自己從事公職八年時間，公平這件東西，認為它是需要被追求的，如果真的有公平，就不會有民意代表，就不用選出立法委員，因為每一天每一步做的事情都是要讓社會更公平一點。