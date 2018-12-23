影／卡大巨蛋被拔官？林洲民語塞13秒說不委屈：歷史會判斷

記者陳家祥／台北報導

由於大巨蛋拖了4年仍沒有進度，外傳台北市長柯文哲為此大為不滿，將撤換都發局長林洲民，並由台中市祕書長黃景茂接任。23日下午柯在市府會見林，閉門會議全程約1小時，會後林洲民受訪表示，主要談論人事任命一事，至於預計被派任到都更中心董事長，林則說要好好考慮，尚未做最後決定。但記者問到會中有無談到調動原因，林幾度沉默長達10秒，最後表示尊重市長的人事任命權。

林洲民22日深夜在臉書發文，痛批市府內有「趙友友」在策動要把他拉下都發局長；接著還被爆出Line的對話截圖，指副市長鄧家基、祕書長張哲揚等人曾約談要求離職，還批評市府顧問蔡壁如、李文宗等柯文哲心腹，是趙友友，影響柯文哲的判斷。

林洲民23日受訪時證實，「市長的確除了他本人外，他也請鄧副市長、秘書長來和我談過，說我的專長我可以把都市更新做得很好，也請我是否願意去都更中心當董事長」，我剛也清楚跟市長講，我會好好的考慮，目前還沒做最後決定。

「臉書的截圖對我來講是很不必要的事情，因為那是我個人和友人的談話。」至於被爆出Line的對話截圖，林洲民說，臉書是一個不會計較前言後語的對話，自己看到都嚇一跳，很多自己都忘記，「什麼叫做趙友友？其實我是柯友友，所以世界上有各種友友，對於對話的前後對我來講其實不重要。」

▲北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）

林洲民強調，過去4年擔任都市設計審議、都更審議主委，「審議公開公平，大巨蛋不管我是不是持續審查，都會公開透明，沒有所謂誰在位案子會比較好通過，都發局的標準不會因人設事」；他表示，任何人都有任期，台北市政府、大巨蛋都是持續的，只是非常不幸從2015年5月20 日停工到今天，審查過程走得太長，上兩次都審都是全程網路直播，下一次排在1月3日，「大家也可以看到，有沒有所謂的比較好審跟比較不好審，我覺得其實都應該一樣。」

至於職務的調動是否就是對大巨蛋的放水？林洲民則否認，重申都發局是持續的、北市府是持續的，「台北市政府在過去的都市設計審議、建築管理審查，唯一標準就是不放水不刁難，但是公共安全最重要」；而如今因為對大巨蛋公安的堅持被調動，林說，尊重柯市長的人事任命權，並幾度沉默，「我在過去4年，事情做得很好，但是人事任命全我尊重市長」，不覺得委屈也沒有什麼福氣不服氣。

而是否覺得人事任命莫名其妙？林洲民說，「歷史會判斷」，自己當初是柯粉、是白色力量的推崇者才加入市府，「我就是一個優良台北市民，是個優良的專業人士，我是柯友友我是柯粉，我覺得這國家我希望這國家更好，大巨蛋也只不過是天上的一顆流星，他是過程，台北市最重要。」



▲北市都發局局長林洲民。（圖／記者林敬旻攝）