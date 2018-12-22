集權雙刃劍！劉強東手握8成股份　「無罪」後京東股票漲逾10%

▲京東CEO劉強東。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

京東CEO劉強東9月被爆出涉嫌性侵女大生，美國明尼蘇達州亨內平縣（Hennepin County）檢察官21日（當地時間）公佈，因證據不足判決不起訴。消息發出後，京東股票漲幅一度達到10.45%，截至22日上午，股價報21.08美元，漲幅5.88%。據了解，劉強東手握京東79.5%的股份，性侵新聞爆出後，公司股票在兩個交易日暴跌近16%，蒸發70億美金。

明尼阿波利斯市亨內平縣檢察官辦公室21日（當地時間）公佈，劉強東一案因證據不足不予起訴，這也意味著該案正式結案，劉強東無罪。消息發佈後，京東股價短線快速拉升，漲幅一度達10.45%，刷新日高至21.99美元，截至22日上午，股價報21.08美元，漲幅5.88%，市值305億美元。

劉強東22日在微博發表致歉聲明稱，「我特別感激京東的每一位同事，他們每天都在頂著輿論壓力工作。現在，我唯一能夠為他們做的就是更加努力的投入到工作當中，和他們一起讓公司發展的更好，讓他們過上更好的生活。只有這樣，才是我對他們最好的交代！」

京東發言人則發佈聲明稱，「我們歡迎這個決定（不起訴劉強東），京東集團將繼續致力於為全球客戶和合作夥伴提供最好的服務，為投資者創造長期價值。」

▼京東股價。（圖／翻攝自google）



劉強東於1998年創立京東公司，2014年京東在美國上市，他手握近80%的股權。權利的集中是把雙刃劍，雖然可以讓公司運營更高效，但一旦CEO出現負面新聞，公司就會受到巨大乃至致命的影響。突如其來的「劉強東性侵」事件就提醒了投資者們，公司命運與一號人物高度綁定的風險。

性侵新聞9月初爆出後，京東股價兩個交易日跌幅近16%，市值蒸發逾70億美元，之後股價更是下跌25%。據美國富比士雜誌10月底公佈的數據，劉強東受股票拋售潮影響，淨資產減少了34%，縮水到62億美元，排名從去年的16名跌到今年的第30位。

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