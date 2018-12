美伊利諾州再爆700名神父涉性侵！檢怒轟：教會沒有能力調查

▲美國賓州天主教會爆發300明牧師性侵的醜聞,受害者有超過千名兒童。(圖/達志影像/美聯社)

美國賓州8月啟動針對天主教會性侵案的大規模調查,揭露了過去70年來,超過300名神職人員涉嫌性侵未成年,受害人數破千,隨後至少有16個州的教會自行展開相關調查,展現了相當的誠意;不過伊利諾州檢察長麥迪甘(Lisa Madigan)完全不買帳,指出伊州有將近700名神職人員涉案,指出「教會根本沒有能力自行調查」。

據《紐約時報》報導,伊利諾州檢察長麥迪甘(Lisa Madigan)發佈聲明表示,「天主教會選擇不徹底調查相關指控,未盡道德義務,沒有提供民眾、受害人、教區居民完整而詳細的伊利諾州神父性侵案資料。這樣不負責任的行為,顯示教會從未努力去查明,這些被指控犯案的神父,是否備上級刻意忽視,或者包庇。」伊州有將近700名神職人員涉及性侵兒童的罪行。這個數字遠遠超出當地天主教會過去公開及承認的數字。

伊利諾教會被這樣炮轟其來有自,不同於賓州詳細的超長調查報告,伊利諾州的調查報告居然只有9頁,裡面沒有細列指控時間,更沒點名犯案神父該負責的主教。

根據教區提交的資料,報告指出3/4的神父性侵案都沒有被調查,或就算有調查,也未得教區證實。伊利諾州共有6個教區代表與麥迪甘合作,提交數千份檔案及數百名被控涉案的神父的資料。在麥迪甘啟動調查時,教區提供超過45名神職人員名單,這些人都被教會認為確實性侵未成年人,且教區已得知此事長達數年。伊利諾州最大城市芝加哥的總主教裘皮奇(Blase J. Cupich)發布聲明稱,「對於教會未能嚴厲調查神職人員性侵案,我再次致上很深的歉意。」

「天主教會不能再把被控犯案的神職人員或保護教會資產放第一位了,」麥迪甘強調,「他們應遵循他們的教義,和被害人和解。」不會因為被控犯案的神職人員離世,孩子就不會再處於為險之中,因為類似事件是層出不窮的。

美國教士性侵害者組織(Survivors Network of those Abused by Priests,SNAP)芝加哥分部負責人安藤森(Larry Antonsen)肯定麥迪甘,「做了正確的事,必須持續下去」,更稱伊利諾州應與賓州一樣,成立具有傳喚權力的大陪審團調查性侵案,「天主教會並沒有做好規範自己,根本無法期待他們會這麼做。既然都要調查,他們很多事都還私下運作,不對外公布,要怎麼讓人信服。」

性侵受害者之一的雷迪(Bill Reidy)稱,麥迪甘公佈的報告對受害者有很大的幫助,「雖然花了一點時間,但我還是有預感,會有更多人被揭發的。」