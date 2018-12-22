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社會 社會焦點 保障人權

自稱香奈兒經銷商2個月3女搶嫁　作業員阿伯騙上摩鐵再詐80萬

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記者黃翊婷／綜合報導

桃園市53歲的林姓男子從去年6月開始在網路交友平台搭訕女性，短短兩個月內就騙到3名女子，並以結婚共組家庭為前提開始交往，前後一共得手80萬元，接著人就從此消失。受害者們發現「老公」失聯，這才驚覺可能被騙了，氣得一狀告上法院。

林男去年6月在網路交友平台「愛情公寓」化名為陳XX，自稱妻子死亡，願意以每月支付5萬元生活費為代價尋找真愛，成功騙到王姓女子，兩人不僅交換定情信物還拜見過父母，接著他又以處理嬰靈等理由索取現金、金飾，一共詐得20萬多元。

聘金、結婚、提親。（圖／資料照）

▲林男否認欺騙王女，也沒有要求她買金飾送給自己。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關）

同年8月，林男第二次化名成張XX誘騙蔣姓女子，自稱是多家公司的負責人，但每次見面都謊稱忘記帶信用卡，請女方先幫忙刷卡購買金飾，接著同樣又以超渡嬰靈為由討要16萬多元。

第三次，林男化名成穆XX並佯稱是香奈兒的經銷商，假意邀請黃姓女子投資收取30萬元的資金，然後再索討價值17萬元的金飾，出去玩的摩鐵住宿、汽車用品等費用一律由女方代墊，等到錢到手了就直接神隱，受害者這才發現不對勁。

▲結婚,婚紗,情侶,夫妻,感情,戀愛,甜蜜。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲3名女子都相信林男喪妻，這才同意以結婚為前提交往。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS，與本文當事人無關）

不過，林男到案時坦言，自己是真心以結婚為前提和上述3女在一起，沒有故意欺騙的意思，也沒有說過誰卡到嬰靈之類的話，「第一次和王女見面，她就說自己拿過小孩還被詐騙50多萬，我不知道是真的假的，她為了證明就買了9萬多的金項鍊、7萬多的金戒指等東西送我，不是為了見父母才要求購買。」

桃園地院法官認為，受害的3女都相信林男的妻子已經過世，而且也願意照顧她們的後半輩子，才會答應交往，沒想到事後發現他不僅不是大老闆，只是領40K的汽車美容作業員，妻子也還健在，顯然一切都是故意隱瞞真實身分，並藉此詐取總計80多萬元的財物，最後依3個詐欺罪判處1年8個月有期徒刑。

ET快訊
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關鍵字：桃園,詐欺罪

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