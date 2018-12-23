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東森、自然美轉型後加快布局　明年全台開10～15間直營店

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▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲東森 自然美大直ATT旗艦店是東森集團與自然美結盟後的第一家直營店，也是第一間進駐百貨的店，整體設計風格走國際一線精品的高質感路線，吸引更多喜歡自然系美容保養的時尚女性上門。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團與自然美結盟後的第一家直營店，今（12/23）在大直ATT 4 Recharge正式開幕，除了升級美容保養服務、展現更加年輕化的品牌形象，未來還將融入店中店概念豐富產品線，東森 自然美也預計2019年再開10～15間直營旗艦店，加盟店目標拓展至500間，明年第一季則是推出Ps美美妍新系列保養產品，打入年輕市場。

東森、自然美11月中宣布結盟後，雙方提到將展開4大經營策略布局，包括擴大通路、增加產品線、強化品牌行銷、提高加盟主營收與美容師薪資，面對即將邁入2019年，東森 自然美在拓點方面已開始著手規劃，除了在大直ATT 4 Recharge開了第一間進駐百貨的東森 自然美大直旗艦店，之後也計劃在全台新增10～15家直營旗艦店。

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲東森自然美總經理林燕玲（左）、藝人天心（右）為「東森 自然美」大直旗艦店開幕剪綵。

東森自然美總經理林燕玲表示，「自然美」1972年成立至今，已走過近半個世紀，但對於90後的年輕人來說，仍較為陌生，今年正式轉型為「東森 自然美」，大直旗艦店是東森 自然美更名後，首家進駐百貨公司的直營店，正式開幕後用嶄新的面貌和大家見面，以更年輕化形象走進每個人的生活中，而目前在台北101、八德還有另兩間直營店，未來直營店拓點主要以進駐人潮多的商場為主，只要是好的生活圈，環境也都很好，就會進一步評估。

除了拓展門店數，考量傳統護膚美容已經不能滿足一般消費者，東森 自然美將以SPA美容美體結合現代全方位美容養生觀，提供客制化的諮詢與肌膚護理，未來可望加入美髮、美甲及美妝等全方位服務，帶進更多居家保養的完整配套。此外，門市也有計劃融合店中店的新型態概念呈現，挑選合適的東森自營保健商品豐富自然美產品線。

▲▼ATT 4 Recharge開幕儀式,東森自然美旗艦店開幕。（圖／記者李毓康攝）

▲過去自然美主要族群落在40～60歲，東森 自然美轉型後要打造成年輕化品牌，讓年輕人也能愛上自然美。

林燕玲也提到，過去自然美主要族群落在40～60歲，甚至有一位年輕最長的顧客現已92歲，但東森 自然美將從SPA品牌轉變為國際美容保養品牌，為接觸更多年輕人，首先2019年第一季將推出Ps美美妍系列面膜、眼霜等產品，在東森購物全通路、電商和藥妝店等通路上架，目標鎖定18～29歲族群，價格帶會是現在自然美價格往下調整15～20%左右，接下來再針對25～39歲族群推出相關系列產品，藉由兩大線產品區隔讓品牌走向年輕化。

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