雙11大戰準備暖身　天天打卡抽萬元折價券、滿額消費抽休旅車

▲雙11當天於momo全通路累積消費滿11,111元，登錄就抽福斯七人座休旅車。（圖／業者提供）

記者萬玟伶／台北報導

距離雙11還有一個多禮拜的時間，但各家電商的暖身活動已準備在11/1（五）點燃戰火。momo購物網今宣布「momo雙11超狂購物節」也將於11/1起跑。今年共號召6,000個品牌打出下殺3折起優惠，活動至11/8也有「8大品類日」輪番上陣、天天簽到領取momo幣等優惠。雙11當天全通路（momo購物網、電視購物、型錄）累積消費滿11,111元，還有機會把福斯七人座休旅車開回家。

業者表示，今年除了推出歷年最狂11大活動，在倉儲、物流部分也做了不少規劃。目前已透過AI大數據的分析運算，事先分散貨源，將商品預先配送至momo在北、中、南的倉儲設施甚至物流倉庫，只要顧客一下訂單就能立即準備出貨，像是運送材積較大較重的衛生紙、水等民生物品，都是此次先行配送的重點，預估將有效提升整體載能。面對去年雙11當日官網當機事件，momo購物網也為核心與網路進行一系列的升級，今年目標希望在累積造訪人次、訂單數與業績上都能翻倍成長。

今年打出的最狂11大活動，包括集結6,000個品牌，如P&G、3M、Dyson、萊雅集團、MUJI、三星、正官庄、愛迪達等商品祭出下殺3折起優惠，再搭配品牌神券免費領，挑戰全年最低價。雙11前夕11/9、11/10也將在台北信義區香堤大道舉辦「1111品牌狂歡城」，揪現場民眾闖關搶好康。

▲博客來雙11活動於11/1～11/12展開，曾改編成廣播劇、電腦遊戲的科幻名著《銀河便車指南6冊套書》以66折優惠吸引愛書人收藏。（圖／業者提供）

網路書店博客來的雙11活動也在11/1～11/12展開，暢銷熱門書單任2本75折、精選品類主打推薦49折起，此外還有參展商品下殺1折起、超過30大品牌神券最高現折2,500元，每日整點開賣商品也有破盤下殺111元起的好康，獨家組合則推出超值回饋4折起的優惠，鑽石會員累積消費滿額再送200元E-Coupon。套書部分，科幻迷的夢幻書單《銀河便車指南6冊套書》與寫作初心者必讀的《小說大賣這樣寫，寫作求生雙聖經（名利雙收套書2冊）》，也打出66折優惠，雙11當天結帳滿千再享89折，還有買1送1專區，方便民眾搶便宜。

東森購物為迎戰雙11，平台也新進駐上百個品牌、上架近萬個品項。活動期間天天打卡領11枚東森幣、指定時間搶1,111折價券。11/1～11/14 參與集氣活動，就有機會以最低1折將喜愛的商品帶回家，11/8～11/13期間，天天打卡更有機會獲得最高11,111元折價券與iPhone。最吸睛的通訊類商品部分，今年持續主打APPLE蘋果、三星、小米及華為品牌，MacBook搭配銀行最高可省萬元、iPad 限時搶購8,888元起、iPhone最 低85折即可入手，三星手機最高可現折3,310元，小米手環也祭出破天荒新低價799元吸引消費者。

►這些夢幻逸品都專屬於妳！