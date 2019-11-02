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東森自然美進駐台中文心秀泰！開幕限定「NB-1課程、影城加碼禮」寵愛中部客

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▲▼東森自然美,秀泰,台中。（圖／東森自然美提供）

▲東森自然美11/1（五）進駐秀泰生活台中文心店一樓，是目前唯一提供SPA護膚服務的美妝保養品專櫃。（圖／東森自然美提供，下同）

消費中心／綜合報導

繼台中廣三SOGO，東森自然美11/1（五）再度進駐台中！此次的進駐點「秀泰生活台中文心店」在去年開幕後，迅速以奢華影城、文青書店吸引在地人潮，精品專櫃也成為各家重點戰區，而東森自然美結合保養品專櫃與美容SPA護理的頂級專寵服務，成為少數能挺進一樓專櫃的美妝保養品牌。為慶祝開幕，東森自然美也推出專為在地客群設計的開幕獨家優惠，致力讓每位女性都能擁有精心調養後的煥發容光。

在海內外擁有千家以上加盟店數的東森自然美，至今累積不計其數的正面回饋，也讓台中貴婦、平日奔忙的高階白領們抱以期待。終於繼9月台中廣三SOGO百貨美妝美容專櫃開幕，現正式進駐秀泰生活台中文心店，11月底也將會在廣三SOGO四樓開設旗艦型美容SPA沙龍，讓會員們看見東森自然美積極布局中台灣，將極致保養的服務推進全台各地的決心。

最令消費者驚喜的是，此次入駐秀泰生活台中文心店，是目前唯一有提供SPA護膚服務的美妝保養品專櫃。東森自然美展現對於服務評效的重視與要求，於櫃內設置小型SPA區，讓消費者不只能靠櫃體驗、購買產品，針對當下最在意的肌膚狀況，還可在此進行肌膚檢測甚至做臉保養。只要是消費者在乎的保養大小事，皆可在此得到一站式服務，毋需換點換櫃，一次就能享受全方位專業的美容美體服務、保養與SPA新體驗。

對於體驗過東森自然美服務的會員來說，除了旗下保養品為肌膚帶來的頂規呵護，美容師專業又親切的解說，也是讓人放心將最脆弱肌膚交由東森自然美守護的原因之一。東森自然美表示，時下許多人常誤以為解決肌膚問題就是不斷往臉擦上保養品，卻忽略「保養的根本是清潔」，一旦毛孔因灰塵、髒污或彩妝品的殘留而堵塞，加上這些根本問題沒解決，就會影響後續保養的效果。因此，東森自然美以一貫提倡「肌膚三通」的概念，並重清潔與養護的保養法，像是備受好評的「NB-1御妍系列」，就是東森自然美為「肌膚三通保養法」而設計出的經典系列。

▲▼東森自然美,秀泰,台中。（圖／東森自然美提供）

▲開幕期間（即日起～11/30）限定獨家課程，NB-1臉部護理課程60分鐘899元（原價2,000元）、NB-1臉部護理課程90分鐘（原價2,400～2700元）。單堂1,099元、兩堂1,999元再贈NB-1晶鑽肽彈力撫紋緊膚露30ml。

此次特別於開幕期間（即日起～11/30）提供的限定獨家課程，包括「NB-1臉部護理課程60分鐘899（市價2,000元）」及產品「NB-1美肌保濕淨透組1,999（市價4,355）」優惠。憑全館發票、不限金額，來店贈積雪草試用包組（市價670元），臨櫃可享免費肌膚檢測（市價800元），留下資料再送韓國PS美美妍面膜乙盒（市價399元）。另外更與秀泰影城合作限量電影票加碼禮，開幕首7日（11/1～11/7）單筆消費滿3,800元就送秀泰影城電影票乙張（市價330元）、滿6,600元送兩張（市價660元），讓消費者同步享受SPA護膚服務及電影娛樂。

▲▼東森自然美,秀泰,台中。（圖／東森自然美提供）

▲開幕期間（即日起～11/30）限定獨家組合優惠，「NB-1美肌保濕淨透組（市價4,355元、活動價1,999元）。左1為NB-1保濕洗面乳80g（市價1,200元），左2為NB-1保濕卸妝乳80g（市價1,200元）。右1為素顏霜10ml售價860元，右2為積雪草精華露30ml售價980元。

▲▼東森自然美,秀泰,台中。（圖／東森自然美提供）

東森自然美台中秀泰文心店專櫃資訊
地址：台中市南屯區文心南路289號1F（秀泰生活台中文心店1樓）
營業時間：週一～週五 AM11：00～PM22：00、例假日AM10：30～PM22：00
電話：（04）2473-6210

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