大直ATT首創「科技手環」服務　小孩亂跑即時通知＋定位不怕走失

▲大直ATT開幕推出「科技服務」，可免費租借智能手環。（圖／記者蔡惠如攝，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

台北市區內最新商場ATT 4 Recharge，今（12／23）對外正式開幕，面對台灣如此競爭的百貨業態，被暱稱「大直ATT」的商場，將以「為人服務的科技」做出區隔，首創智能手環服務，把它綁在小孩的手腕上，便能定位小孩在商場裡的位置，防止小孩亂跑而走失，不但實用也創下商場首例。



催生並掌握這項科技服務的，便是ATT董事長戴春發的兒子戴豪逸，面對媒體採訪態度靦腆害羞，講起智能手環服務口氣轉為熱情。戴豪逸表示：「透過免費租借智能手環的服務，可以讓家長輕鬆透過APP，來將服務多元化，它不但可以訂位自家小孩在商場的位置，甚至也能輸入儲值資訊，能夠在館內用手環進行付款。」

▲ATT戴春發董事長兒子戴豪逸，現任大直ATT執行長，從小學習小提琴，並在開幕時小秀身手。（圖／記者李毓康攝）



在信義區已經有一間商場的ATT集團來說，大直商圈是個嶄新戰場，自2016年底從愛買接手後，營運團隊終於在2017年中對外宣布，大直ATT將是針對「女性」作為主力族群的商場，媽媽一向是女性的主力客層，針對大直商圈高收入的客群們，安心無壓力的購物服務，也將是決定來客人潮的一環。

▲下載特定APP可與手環配對，此外也能查詢停車資訊。

民眾在進店時可向服務台免費領取智能手環，經過APP的比對掃瞄程序後，該手環可綁定在小孩的手腕上，館內每3公尺就有偵測器，當小孩在樂園玩耍並有專人看顧時，媽媽便可獨自進行購物、做SPA、上體驗課或美容等行程，若小孩離開指定區域，會透過專屬APP通知家長，並透過定位裝置找出小孩在館內的位置。

▲透過APP追蹤，能主動通報手環位置，也可從平面圖查找其定位地點，圖中顯示出手環使用者「大寶」的位置。

這樣一來，家長的心理壓力大為減少，也更能放心購物與體驗，戴豪逸表示，館內業態物販佔30％、餐飲佔40%，剩下的就是親子與相關體驗業種，也達到30%的比重，這項科技服務可針對多數來店民眾提供有用處的實際應用，結合手環、APP與虛擬支付的系統，就能讓購物更便利，日後也不排除將應用在其他分店。