用「療癒體驗」走出商場新路　戴春發：跟別人不一樣才有商機

▲ETTODAY東森寵物雲概念館進駐ATT 4 Recharge，開幕當天8成都是家庭客，提供寵物服務與視覺療癒的雙重體驗。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／台北報導

大直ATT趕在耶誕節前，12／23正式對外開幕，雖然台北下著小雨，但不減民眾對於新商場的熱情，從劍南路捷運站走出，8成的人潮都走向新開的ATT 4 Recharge，上午10點半舞龍舞獅喧鬧迎客時，等待車輛魚貫駛入停車場，不到中午車位便已客滿，有車在店外排長龍，而大門參觀人潮持續湧進。

▲大直ATT開幕推出優惠，吸引民眾排隊，也有不少家庭客一早就來參觀。（圖／記者李毓康攝）

跟信義區的百貨不同，大直商圈主要客群是「在地客」，當民眾工作了一天回家，或是假日甦醒時要攜家帶眷出門，需要的是能符合生活需求的空間，有地方能吃晚餐、買一點食材回家做菜，有地方遛小孩，坐下來好好休息閒晃一整天，面對美麗華百樂園有摩天輪、電影院等娛樂設施，大直ATT用課程、舒壓、餐飲積極做出差異化。

▲開幕人潮擠滿1樓，美食街也爆滿。（圖／記者李毓康攝）

ATT董事長戴春發表示，大直店主要針對女性客群打造，讓她們可以「放鬆充電，舒壓且寵愛自己」，館內有很多學習課程，提供體驗的樂趣，包括廚藝教室、運動訓練、保養護膚的自然美，還有髮廊等等，現在百貨總是在做精品跟美妝，要做些跟別人不一樣的事情才會特別，客人可以來這裡「生活」，透過智能手環掌握孩子的位置，輕鬆逛街。

▲ATT董事長戴春發（中）。（圖／記者李毓康攝）

有別於美麗華百樂園，大直ATT則從「全面性的兒童設施」規劃起，除了400坪9米挑高的投影冰宮、旋轉木馬、頂樓花園等設施外，還有不同情境與主題的親子樂園，包括西班牙兒童光電健身系統Pavigym、環球兒童基因檢測課程等啟發性的體驗，還有全球首次獲官方授權的SNOOPY Play Center史努比親子樂園。

「現在商場目前的趨勢就是吃喝玩樂。」戴春發補充：「接下來ATT台中烏日店將在2019年3至4月開始動工，是主打全客層的新型商城。」可想見大直ATT結合科技的相關設施，也會在台中ATT實現。