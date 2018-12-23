大直ATT開幕吸近萬人搶進　顛倒花牆、巨型艷色LED美翻　獨家特色搶先看

▲大直ATT今開幕，一開店就吸引許多民眾到店「打卡」。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

位於大直商圈的新商場「ATT 4 Recharge」今（12／23）正式開幕，主打智能科技與玩樂學習，以及大量的話題餐飲，吸引許多民眾攜家帶眷前往體驗，該商場以「美麗新女人」為主題，其中有多間獨家話題店與結合科技的智慧服務，還有浪漫配色的夢幻花牆，要成為寵愛女性客層的新地標，其中4大獨家亮點你一定要知道。

▲大直ATT 12／23正式開幕。（圖／記者李毓康攝）

大直ATT以「女人」作為主題，量身定做一間針對女性、媽媽、家庭休閒的主題式商場，從裝潢、選店到服務，全部緊扣主題一氣呵成，光是親子與娛樂的比重，就達到30%超過3,000坪的規格，是台北商場比重之最，主打不僅逛街購物，還要達到放鬆充電的效果。

▲大型LED螢幕成為挑高中庭焦點。（圖／記者蔡惠如攝）

顛倒花牆超夢幻

大直ATT針對女性，首先便在環境與商場佈置下功夫，外圍有2000坪的四季花園，並搭配公共藝術擺設，結合周邊路樹、寬廣規劃的商圈環境，讓整體外觀清爽不擁擠，中央貫穿3樓層的挑高大廳，也呈現出明亮放鬆的氛圍，在二樓中庭還設有綠色山丘、薰衣草與粉色櫻花的大片顛倒牆面，打卡氛圍超夢幻。

▲夢幻的顛倒花牆休息區。（圖／記者蔡惠如攝）

智慧手環安心顧小孩

結合智慧科技服務，大直ATT首創「智能手環」，父母在手機免費下載專屬APP，並在進店後至服務台申請智能手環，給小孩配戴後，就可透過APP隨時查詢小孩在商場內的位置，若小孩在遊樂園內玩耍，媽媽同時也能去做臉、上課，且隨時掌握孩子的所在地。

▲提供免費智能手環，方便掌控小孩行蹤。（圖／記者蔡惠如攝）

落地陽光景觀美食街

許多百貨美食街都設置在地下樓層，大直ATT則把美食街設置在二樓，並採用大片落地窗引進戶外陽光，搭配綠色行道樹與廣闊街景，吃飯用餐時同步享受開闊感受，即便在美食街用下午茶，也會有在高級咖啡廳用餐的氛圍。

▲美食街引入大片光線，讓人放鬆。（圖／記者蔡惠如攝）

體驗與服務獨家店

以「生活」而非「購物」主打的設計，讓大直ATT中許多店家規劃都是以體驗為主，以樂福親子互動餐廳為例，除了有針對孩童特別設計的桌椅，還有結合聲光效果的投影牆，甚至還有小火車違熱著餐廳奔馳，此外還有可讓媽媽放鬆的東森自然美，以及「ETTODAY東森寵物雲」，大片透明落地窗可看到工作人員直接幫寵物洗澡梳理，吸引許多民眾駐足觀看，直呼：「有種療癒的感覺！」

▲ETTODAY東森寵物雲的大片落地窗，可愛寵物讓民眾感覺很療癒，開幕期間消費滿6,000元送義大利艾詩貝洗毛精，洗澡就送護膚SPA體驗。（圖／記者李毓康攝）

最大孩童學習樂園

在館內7至9樓樓層，則規劃孩童可學習、運動與娛樂的主題樂園，不但有冰宮與大型旋轉木馬，還有繪畫與瑜伽教室，加起來超過3000坪的室內樂園，也是台北市百貨商場最大規模，天天來也不覺得無聊，預計農曆年前可對外全面提供服務。

▲兒童主題樂園有獨立出入口，門口展示吸引許多小孩合影。（圖／記者蔡惠如攝）