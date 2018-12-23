溜個滑梯電成這樣！女童無辜「炸毛」囧臉臭　釣出家長笑翻：我都踢開

▲女兒溜滑梯炸毛了，釣出許多家長分享經驗。（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／綜合報導

一名女童日前到台北市兒童樂園溜滑梯，沒想到玩完被媽媽發現這麼可愛的一幕，只見她全部頭髮因摩擦靜電全部「站起來」，7千網友看了按讚，還分享自己小孩被電完的照片，直笑「媽媽手機裡一定會有的照片」、「小孩溜滑梯完衝過來要抱我都會被我踢開，靜電太可怕了」。

一名穿著高領格紋上衣的女童與媽媽到兒童樂園玩，陳姓媽媽在「爆怨公社」po文笑幫女兒爆怨，「為什麼溜個滑梯，要把我的頭髮電成這樣啦」。媽媽表示，「我是第一次遇到她溜滑梯臉是臭的，問了她才說被電。」

照片中，女童頭髮全因靜電飛起來，宛如龐克風，一臉無辜的表情，融化許多網友，大家紛紛貼出自己小孩被電的慘況，笑說「我兒子溜完，我一定不碰他，因為我太容易被電」、「新時尚潮流」、「超級賽亞人」、「妹妹太可愛我不小心笑的很大聲」、「該如何處理，很不敢抱小孩」、「我也已經被電到嫑嫑」、「看一次笑一次好可愛呀」、「想到鰲拜」、「可以留起來，等你女兒以後嫁人在喜宴上放出來」、「你要她以後怎麼面對，我先去笑一下」。

其實當天氣比較乾燥時，身上一層層衣服常摩擦，加上溜滑梯多是塑膠製，剛好成為是絕緣體，跟樓梯面快速摩擦，容易產生靜電。如果石頭材質的溜滑梯比較不會被電，鐵製溜滑梯如果沒有接地裝置，也可能產生靜電，除了可多穿棉質衣物預防外，溜滑梯材質可能也要注意。