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幫挖耳屎被友嫌髒！正妹「採耳師」無奈吐心聲　5千網聲援：這超舒服好嗎

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▲▼ 正妹採耳師工作被朋友嫌噁 。（圖／網友王寶珠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 正妹採耳師工作被朋友嫌噁 。（圖／網友王寶珠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者張嘉晏／採訪報導

社會上工作百百種，每一種都有它的作用，「不被需要」才是要被淘汰的一方。有位女網友在臉書表示，身為「採耳師」的她做的是「耳道清潔」的工作，卻被好友看輕說「很髒、很噁，怎麼做得下去」，讓她忍不住發文為自己發聲。

「採耳師」王寶珠在臉書抱怨道，「做耳道清潔的工作真的很低微嗎？好多人用鄙視的眼神問我不覺得噁心嗎？不覺得很髒嗎？」她難過認為，職業沒有貴賤，社會上需要有不同的人各司其職，才能達到平衡互助。

王小姐本來是妝髮造型師，因緣際會之下接觸到「耳道清潔」，體會到了無法形容的「酥麻感」，加上技術已經快要失傳，才決定向擁有50年專門技術的老師傅學習；工作1年以來，她表示看到客人的困擾被解決後，都感到非常開心，也很有成就感。

面對姊妹的冷嘲熱諷，王小姐回應說，其實家人一開始也不是很諒解，「應該說是心疼，因為以前是做美美的工作，新娘秘書之類的。」她表示自己剛入行時也不是很習慣，「因為真的看到太多奇怪東西，發霉的、長菌絲的」，不過後來想想，能夠解決客人需要才是重點，自己才看開一些。

▲▼ 正妹採耳師工作被朋友嫌噁 。（圖／網友王寶珠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 王小姐說很多客人耳朵一看就是找不專業的處理，都會有傷口 。（圖／網友王寶珠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

她表示，清潔耳朵的功夫不像大家想的那麼容易，要懂得運用工具，還要具備耐心、手感要穩，「我一定是會在看的非常清楚、有把握的時候才會去清理」，有時甚至還會用到內視鏡讓客人看自己耳內的情況。她強調，「自己挖的跟給別人用的是完全不同的感受，首先得信任你的採耳師」，許多老顧客都會直接睡著，就是因為有了信任。

王小姐還提供「耳燭」服務，她表示耳燭是古老的技術，利用煙囪原理在耳道內產生熱氣，進而改善耳內溼氣。她也提醒，外面許多店家都誇大不實，說耳燭有「吸附耳屎」的功效是不對的。另外，她還謹記師傅的教誨表示，「不能因為貪財賺教學費」，「我觀察過認定的人，我才願意收」。

網友紛紛聲援王寶珠表示，「不偷不搶，靠自己的雙手自己的專業，妳很棒！」、「卑微個屁！這職業可以讓人爽到飛上天」、「我是德國華僑，讓我告訴你，如果你真的具備非常高超的這種技能，德國人願意付一小時最少30歐元的價格聘僱你」、「行行出狀元....只要是工作不分貴賤」、「現在耳師奇貨可居啊！」。

另外，也有廣大鄉民認為自己耳朵需要清潔，留言跪求工作室地點，「想去... 我很需要RRRR平常都是去耳鼻喉科處理...」、「麻煩來新莊開店謝謝」、「不知道價格怎麼算勒」。對此王小姐表示，她目前在台中有自己的工作室，採預約制，一次只專心服務一位客人，很歡迎大家去體驗。

▲▼ 正妹採耳師工作被朋友嫌噁 。（圖／網友王寶珠提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲ 網友替她聲援打氣。（圖／翻攝自爆怨公社）

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關鍵字：耳道清潔,耳屎,採耳師

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