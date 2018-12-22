獨／韓國瑜眼中「愛河最佳代言人」不克出席　作家瓊瑤這樣做

記者吳奕靖／高雄報導

國內知名作家瓊瑤老師曾經在臉書說過自己是「韓粉」，甚至在韓國瑜當選後隔日發文分享喜悅，所以準高雄市長韓國瑜就職典禮當然也邀請了瓊瑤老師，不過瓊瑤老師因為身體不適無法前來，這個消息讓韓國瑜有些失望，因為瓊瑤老師在韓國瑜眼中是「愛河最佳代言人」，為了安慰韓國瑜，瓊瑤老師送上了有自己簽名的作品全集。

▲瓊瑤老師無法出席，送上親筆簽名全集表達敬意 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

《ETtoday新聞雲》記者獨家專訪瓊瑤老師，由於有瓊瑤老師親筆簽名的作品全集是透過出版社協助，所以瓊瑤老師並不知道書有沒有送到，不過一得知書已經送到了，情緒非常開心，甚至一時間還說不出話，只有斷斷續續回應：「好好..那就好，我想送書是對他的敬意而已，我不知道..他...是不是喜歡看，因為這是我的敬意」。瓊瑤老師還打趣說，應該是韓國瑜夫人李佳芬會喜歡看，因為瓊瑤老師表示韓國瑜競選最後一場造勢時，李佳芬寫給韓國瑜的那封信，實在寫得太好了。

▲瓊瑤老師透過出版社轉送親筆簽名全集 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

同時瓊瑤老師並不知道自己是韓國瑜眼中「愛河最佳代言人」，所以一聽到這件事後表示相當驚喜，「真的嗎？我不知道耶！都是媒體再傳，都是你們在講，我不知道」，當場還反問了一句：「我能代言嗎？」韓國瑜會認為瓊瑤老師是「愛河最佳代言人」原因，主要是因為老師有一本作品《在水一方》，而《在水一方》是在愛河之邊。

瓊瑤老師也表達如果韓國瑜市長來詢問自己有關「愛河產業鍊」軟體東西，願意貢獻一己之力，不過隨後也很謙虛說：「只是在紙上談兵，我是一個寫小說的人，我不是一個做企業的人」，瓊瑤老師強調韓國瑜需要一個企業團隊，來把愛情摩天輪或是愛情產業鍊來把它落實，自己願意分享想法。

▲「韓粉」瓊瑤老師在韓國瑜當選後發文貼圖表達開心 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

由於瓊瑤老師因為身體不適無法前來參加韓國瑜的就職典禮，所以記者問：「如果之後韓國瑜市長邀請您來高雄，您會來嗎？」瓊瑤老師先說自己已經很多年沒有離開過台北了，因為身體因素，但隨後又突然間斷了一下，感覺是相當驚喜「我沒有想過這個問題耶」，不過若真的之後再度受邀來高雄，瓊瑤老師說：「要考慮一下，自己健康情況，因為胃不太好，不敢太勞累，尤其是旅行，哈..我好久都沒旅行了」。

瓊瑤老師最後再次表達自己會考慮，如果未來再次受韓國瑜邀請到高雄的話，至於大家關心瓊瑤老師的健康情況，瓊瑤老師也謝謝大家關心，表示自己最近有吃藥調養身體：「現在好多了」。

▲瓊瑤老師發文開心韓國瑜當選市長 。（圖／記者吳奕靖翻攝）