受玄宮連發7張「豬瘟勸世圖」　眾神加持：20萬罰不怕？

▲蘆洲受玄宮自製的KUSO警世圖。（圖／廟方授權，下同）

記者胡順惠／採訪報導

農委會將攜帶違禁肉品的金額調高至20萬元後，雖然違規比例明顯降低，但仍有旅客入境時聲稱不知情，蘆洲受玄宮只好出動各大神明，將警語配上眾神明，要大家乖乖遵守，否則「偷渡豬瘟，業障會在地獄引爆你！」

「豬瘟分毫皆不可，良心一點即金丹。」蘆洲受玄宮今（20）日在粉專放上7張勸世圖，以民間信仰的因果角度提醒，在陽間，偷渡豬瘟肉品闖關失敗頂多罰個幾十萬，如果因此而引爆豬瘟，造成大量死亡，到了陰間，一隻豬一條命，都會找上偷渡者加倍奉還，業力禍及子子孫孫啊。

▲如果偷渡有問題肉品，死後還有地域等著。

受玄宮自製的KUSO警世圖中，以毛筆手繪風格畫出各大神明，更在一旁搭配上道家標語，簡單的筆觸相當生動，也更貼近民眾日常，顛覆一般的長輩圖，在傳統文化中增添一絲創意感。圖片中，不只玄天上帝半臉入鏡，閻羅王也拿著令牌跟著湊一咖，出現最多次的病死豬更是增加恐怖氛圍。

裡面讓人最印象深刻的是半臉的玄天上帝圖，這也是受玄宮的主祀。廟方接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，北極玄天上帝在清國初期受到民間杜撰成屠夫悔改成神，這個假故事至今仍在流傳，形成屠宰業者對玄天上帝的崇拜，但其實玄天上帝是鼓勵人茹素、不殺生的，守護著養豬與屠宰業。

▲玄天上帝守護著養豬與屠宰業。

蘆洲受玄宮也提出五點要大家遵守，

1.不要從國外攜帶任何肉類產品回國



2.不要參觀疫區畜牧場



3.網購時小心勿將肉類商品寄送至臺灣



4.若誤收到中國豬肉製品，請撥動物防疫專線0800-761-590，請防疫單位協助處理，千萬不要隨便丟棄



5.若要檢舉豬肉或肉品走私，可撥打免付費專線0800-039-131

廟方感嘆，當初是看著最近明明政府宣導很用心，卻接二連三有人偷渡肉品入境，既然法令難以約束人心，宗教信仰是人們最後的依靠，廟宇也是穩定社會重要的力量，盼藉由民間信仰的角度來約束人心，力阻非洲豬瘟入境。

▲毛筆手繪風格相當貼近民眾。

▲豬瘟千萬不可以帶入境。

▲病死豬讓警世圖增加不少恐怖氛圍。

▲簡單的筆觸相當生動。