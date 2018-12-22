「暫緩海洋局長」神隱後發聲　朱挺玗嗆網民：歡迎你們挑戰　

▲朱挺玗臉書發聲：說出自己的心情 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

準高雄市長韓國瑜公布小內閣名單，其中海洋局原定是競選高雄市議員失利的朱挺玗來接任局長，但是遭到各界質疑過去有「賄選」歷史，這讓朱挺玗「暫緩」就職，現在他在自己臉書說出自己的心聲：「歡迎大家來挑戰」。

臉書貼文一開始，朱挺玗表示自己是在極度污名化的過程當中成長，也質疑為什麼還對政治還有熱情！都是因為自己「熱愛這片土地，希望可以改變讓自己成長的地方更好」！

朱挺玗也自述的成長過程，他表示過去都在國外求學，所以跟父母親相處時間很少，反而是母親在晚年洗腎期間，自己在載母親就醫的那段時間是相處最多的，這段期間也看盡了人生百態，明白生老病死、悲歡離合終究要走一回，無需計較太多！還有，孝順很重要！

▲▼朱挺玗。（圖／資料照片）

就算自己政治污點來自於母親求好心切的買票行為，自己從不曾怪她。就算12年前選舉無效官司遭到二審定讞後，主動辭去議員的隔天，自己跟母親去山上住了幾天，在這幾天當中，朱挺玗感受到了母親的愛，也體認到一件：「無論在事業上、感情上和各方面，因為有母親的愛，我覺得我有很大的動力和任性。所以，我絕不可能切割她」。

對於關於父親朱安雄，朱挺玗坦言是家族最沈重的包袱和代價，自己無可選擇，不過時間若是可以倒轉到父親離開的那一晚，朱挺玗想告訴父親：「勇敢面對」，但是自己很感嘆父親沒有留下來勇敢面對，自己當時也不知情。

朱挺玗在文章當中強調自己有傲氣，不想卑微為選舉失去自己的中心思想，當然還包括買票當選市議員！所以對於不友善的網民們著墨在12年前賄選官司，朱挺玗丟了直球：「那歡迎你找到任何一個我這次2018年議員選舉賄選的證據！並把證據送給司法單位！我會非常非常歡迎你們的挑戰」。

▲準高雄市長韓國瑜宣布暫緩朱挺玗就任海洋局長職務。（圖／記者洪正達攝）