魏應充可以在家過年了　法官裁定加保1億元「每週六警局報到」

▲魏應充與委任律師到台中高分院。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

頂新前董事長魏應充因味全混油案判刑入獄，12月17日獲假釋，但其涉頂新劣油案尚未審結，台中高分院22日召開再執行羈押庭。合議庭最後認為，魏應充應加保1億元，具保候傳，並限制住居，每週六中午12時以前應向台北市大安警分局新生南路派出所報到。檢方對於裁定表示不滿意，將等收到判決後再研議是否抗告。

▲魏應充步入台中高分院，準備開庭。（圖／記者李忠憲攝）

魏應充也透過基金會發表聲明指出，魏應充先生感謝各界關心。一直以來，魏先生皆以「坦誠面對、勇於承擔」的態度面對司法，不管是日前獲准假釋或是本次開庭審理，當事人對於結果皆表示尊重與感謝，後續面對司法，也仍會據此勇於面對及承擔。

聲明中也說，魏應充先生熱愛生於斯、長於斯的這塊土地，與家人、兄弟、員工之間感情甚篤，近年不僅於家鄉永靖打造「成美文化園區」，積極投入文化推廣與古蹟修繕保存，未來他也將以一位台灣社會的平凡志工，終身投入公益志業，盡己所能的為這塊土地付出。

魏應充12月17日獲假釋出獄，但最高法院認為他涉及的頂新劣油案二審遭重判13年，尚未審結，囑託台中高分院21日上午召開再執行羈押庭。魏應充準時與委任律師余明賢、蔡玫真陪同下，步入法院開庭，對於媒體提問，他未做任何回應。

魏應充在法庭上說，他深愛台灣這片土地，沒有逃亡理由，案子審理這麼多年，他從未逃避，為的就是為了他的父母、家族、子孫、員工，希望司法能證明他的清白。他也細數在台灣所做的公益及文化努力，他希望自己能當終身志工，請法官不要收押他。

檢方則提出相關新聞資料及數據，認為魏應充涉頂新案重判15年，這2年來頂新又陸續脫產估計380億元，並到中國投資114億元；魏不僅有新加坡居留權，與中國大陸黨政關係良好，有劉福助、陳由豪、曾正仁等政商名流潛逃中國的先例，最後都無法引渡回台，認為魏有羈押必要。

魏應充律師則反駁說，頂新集團旗下台灣之星已在台增資400多億元，且魏應充的新加坡居留權已於今年3月14日到期，目前已無效。不能因為對方有錢，就認為一定會逃亡，一切還是要依刑事訴訟法規定來衡量。

合議庭最後認為，魏應充因為事業工作往返國內外各地，以其社經地位，足以有逃匿國外、規避刑責的能力，確有羈押原因。考量他長期遵期出庭應訊，以及魏的資金能力，認定加保1億元應可確保國家刑事公權力的執行。魏也限制住居，並於每周六中午前應到大安分局新生南路派出所報到。



魏應充之前在味全混油案保釋金高達13億1000萬元，其中10億書面保。他他入監服刑後已依法發還給魏。而魏應充另涉及頂新劣油案，一度被彰化地檢署聲押獲准，但移審彰化地院後即以3億元交保，但彰化地院判魏無罪，二審又大逆轉重判他15年，如今再加保1億元，魏已支付4億保金。

魏應充另有涉犯逃漏稅案件，彰化地院依商業會計法等，對44罪部分合併判他3年，得易科罰金；不過案經台中高分院審理時，魏應充認罪，並撤銷其中37罪上訴，彰化地檢署跟進撤回37罪上訴，37罪在一審定讞。台中高分院審酌剩餘的7罪後，仍認為魏應充逃漏稅金額逾2億元，危害社會甚鉅，雖魏應充認罪，仍判2年，且不得易科罰金。