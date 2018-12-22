　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

魏應充可以在家過年了　法官裁定加保1億元「每週六警局報到」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼魏應充才假釋出獄，就又開羈押庭，台中高分院裁定加保1億元。（圖／記者李忠憲攝）

▲魏應充與委任律師到台中高分院。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

頂新前董事長魏應充因味全混油案判刑入獄，12月17日獲假釋，但其涉頂新劣油案尚未審結，台中高分院22日召開再執行羈押庭。合議庭最後認為，魏應充應加保1億元，具保候傳，並限制住居，每週六中午12時以前應向台北市大安警分局新生南路派出所報到。檢方對於裁定表示不滿意，將等收到判決後再研議是否抗告。

▲▼魏應充才假釋出獄，就又開羈押庭，台中高分院裁定加保1億元。（圖／記者李忠憲攝）

▲魏應充步入台中高分院，準備開庭。（圖／記者李忠憲攝）

魏應充也透過基金會發表聲明指出，魏應充先生感謝各界關心。一直以來，魏先生皆以「坦誠面對、勇於承擔」的態度面對司法，不管是日前獲准假釋或是本次開庭審理，當事人對於結果皆表示尊重與感謝，後續面對司法，也仍會據此勇於面對及承擔。

聲明中也說，魏應充先生熱愛生於斯、長於斯的這塊土地，與家人、兄弟、員工之間感情甚篤，近年不僅於家鄉永靖打造「成美文化園區」，積極投入文化推廣與古蹟修繕保存，未來他也將以一位台灣社會的平凡志工，終身投入公益志業，盡己所能的為這塊土地付出。

魏應充12月17日獲假釋出獄，但最高法院認為他涉及的頂新劣油案二審遭重判13年，尚未審結，囑託台中高分院21日上午召開再執行羈押庭。魏應充準時與委任律師余明賢、蔡玫真陪同下，步入法院開庭，對於媒體提問，他未做任何回應。

魏應充在法庭上說，他深愛台灣這片土地，沒有逃亡理由，案子審理這麼多年，他從未逃避，為的就是為了他的父母、家族、子孫、員工，希望司法能證明他的清白。他也細數在台灣所做的公益及文化努力，他希望自己能當終身志工，請法官不要收押他。

檢方則提出相關新聞資料及數據，認為魏應充涉頂新案重判15年，這2年來頂新又陸續脫產估計380億元，並到中國投資114億元；魏不僅有新加坡居留權，與中國大陸黨政關係良好，有劉福助、陳由豪、曾正仁等政商名流潛逃中國的先例，最後都無法引渡回台，認為魏有羈押必要。

魏應充律師則反駁說，頂新集團旗下台灣之星已在台增資400多億元，且魏應充的新加坡居留權已於今年3月14日到期，目前已無效。不能因為對方有錢，就認為一定會逃亡，一切還是要依刑事訴訟法規定來衡量。

合議庭最後認為，魏應充因為事業工作往返國內外各地，以其社經地位，足以有逃匿國外、規避刑責的能力，確有羈押原因。考量他長期遵期出庭應訊，以及魏的資金能力，認定加保1億元應可確保國家刑事公權力的執行。魏也限制住居，並於每周六中午前應到大安分局新生南路派出所報到。

魏應充之前在味全混油案保釋金高達13億1000萬元，其中10億書面保。他他入監服刑後已依法發還給魏。而魏應充另涉及頂新劣油案，一度被彰化地檢署聲押獲准，但移審彰化地院後即以3億元交保，但彰化地院判魏無罪，二審又大逆轉重判他15年，如今再加保1億元，魏已支付4億保金。

魏應充另有涉犯逃漏稅案件，彰化地院依商業會計法等，對44罪部分合併判他3年，得易科罰金；不過案經台中高分院審理時，魏應充認罪，並撤銷其中37罪上訴，彰化地檢署跟進撤回37罪上訴，37罪在一審定讞。台中高分院審酌剩餘的7罪後，仍認為魏應充逃漏稅金額逾2億元，危害社會甚鉅，雖魏應充認罪，仍判2年，且不得易科罰金。

ET快訊
航特部上校獨攀波津加山　軍方證實：河床尋獲遺體
劉雨柔想靠「這件浴袍」重燃愛火！老公笑瘋：要拜拜嗎

關鍵字：魏應充,頂新,羈押,假釋,台中高分院,法律

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「中遠海能總經理」跳台飯店身亡！　不捨妻兒：我愛你們

大陸「中遠海能」總經理留9頁遺書　墜樓身亡

遺書曝光！中遠海能總經理「陷人生bug」選擇reset　喊話妻：保住工作

彰化某高職生狂揮拳、拿椅子砸人　校方：誤會一場

韓國瑜楠梓發展賽馬產業　陳致中「驚駭」：高雄人應很懷念陳其邁

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

「抓賄不停歇！」　苗縣現金賄選起訴再添11人　

獨攀波津加山失蹤2日！　步道3.2K尋獲「航特部上校軍法官」遺體

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

《夢想》參賽者唱兩句就開門 一登　場真實身分..胡彥斌驚訝大叫

房子好貴...建商為何都不降價 ？ 超寫實動畫解析「錢坤大挪移」

唱一半..歌迷飛撲上來　劉德華抱住對方親自送下舞台

林孟辰x施語庭自創《GREEN》　林宥嘉：我今天最喜歡的一首歌

許淨淳《碎吧,睡吧》唱哭林宥嘉　徐佳瑩讚：只有妳唱會這麼好聽

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

「抓賄不停歇！」　苗縣現金賄選起訴再添11人　

獨攀波津加山失蹤2日！　步道3.2K尋獲「航特部上校軍法官」遺體

血濺白車超狂貼膜！　網友：三寶不敢近　「逼逼」會找上門

防一氧化碳中毒　北市消防補助遷移熱水器每戶3000元

僅認識2天！噁男嗆：找人到學校堵妳　強逼13歲少女傳裸照

影／台中3天爆2次！民宅深夜傳巨響　夫雙腿炸傷送醫

「金錢豹酒女撞死人」判賠1068萬　烘焙師家屬：讓她記住一輩子

哈波要價至少3億美元　道奇想省錢還是再化身邪惡帝國

亞培再爆「塊狀沉積物」　廠商取得檢體：礦物質凝聚很正常

冬至必吃這味！台北延三夜市湯圓老店飄香55年　配茼蒿最對味

摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

高雄白雪公主復出？　酒店業者自稱「酒癮戒治中心」

幼兒園前被兒子丟包！爸爸「慘淪9527」：他牽可愛小女生，不理我

馬英九回憶錄「鋪天蓋地追殺」　北檢回應「幫他澄清11次」

股匯最後一次獨家開市！台股創近2年新低量、新台幣無量價平

30年前棒打老虎回來了！黃子佼卜學亮「合體」玩經典　

7呎長人也難逃海報背景　馬卡南謀殺式爆扣弗契維奇

一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

社會熱門新聞

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

女監受刑人上吊身亡　獄方：以為..

快訊／高市民政局長爆遭搜索　檢..

驚悚畫面曝光　「18歲賓士男」..

蠢爆！　花8千萬剷石虎家變公園

愛狗興奮撲倒翁　刺破頸動脈噴血

健身教練帶女學員回家被抓包　惱..

控姑丈性侵5年　國小女童：很噁..

賓士妹對罵男騎士　 網掀4輪P..

中遠海能總經理跳樓亡　不捨妻兒..

即／新莊新海橋驚見女浮屍「全身..

18歲就擁2名車　獨子高速撞死..

Linda參加健身賽　踩12公..

離婚26年後第一次見「兒子」　..

更多熱門

相關新聞

醫院床戰12歲女　「叔叔」性侵定讞

新北市郭姓男子與哥哥同住，但他竟看上哥哥同居女友的12歲女兒小君（化名），發展不倫戀情，最後更發生關係，甚至小君因病住進台大醫院兒童病房時，在病床上床戰小君。最高法院審理後，認定他犯下4次「對幼女性交罪」，判刑6年定讞。

檳榔西施遭老闆輪姦　獲賠150萬

量刑趨勢建議系統　判刑條件可查

黃隆豐／假釋應否以社會觀感為由

虎尾牛排哥出來了　法官要他北漂

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

交換禮物..周杰倫爽收「999.89萬藍寶堅尼」

夜店辣妹「制服搖」瘋傳　大神開門卻嚇傻

小玉、笑笑解答7天前「開始交往原因」

公公去世出殯！2媳婦身亡一同下葬

韓總買他的麻花捲　小琉球人抗議

死侍氣炸⋯遭金鋼狼惡整！網笑爆

偷拍空姊床戰　警察男友爽劈4女

好萊塢大咖巨星　阿諾明年三月訪高雄初步定案

熬了9年買房　先生卻倒了：12年還沒醒

蕭敬騰「8層樓豪宅」內部曝光！

即／偷帶3kg豬腳罰20萬　女陸客臭臉

姊半夜問「會顧好爸媽嗎」　他急勸卻糗了

冬至5大不可犯「禁忌、習俗」曝光

阿嬤與亡夫講秘密！孫感傷偷聽秒笑翻

探望軍中兒子遇車禍　全家4死1重傷

更多

最夯影音

更多

對天燈喊話「我要娶到周子瑜」　下秒墜毀...網笑：別為難神明

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

168盎司「雙層肉盤」有28種肉　浮誇火鍋還能吃日本A5和牛！

國中被侮辱連踹頭十幾下！　男20年後當街攔老師賞巴掌

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面