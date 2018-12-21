虎尾「牛排哥」放出來了　法官：逐出雲林北漂「再犯就押」

▲蔡男誇張行徑，遭到雲林地院聲押。（翻攝牛排店長臉書）

記者唐詠絮／雲林報導

虎尾牛排哥被放出來了！有「虎尾牛排哥」之稱的蔡男在今年8、9月間，3度到虎尾鎮成功牛排館恐嚇、砸店；在若瑟醫院停車場刺破他人轎車車胎等等，雲林地方法院20日判處有期徒刑共3年，應執刑1年，得易科罰金36萬元，全案仍可上訴，並將他「逐出」雲林，要他回北部居住，若再侵犯他人，將再羈押。

▲虎尾牛排哥刺破別人轎車輪胎。（翻攝自東森新聞）

蔡男8月19日時前往虎尾一家牛排館用餐，但期間心愛的T恤卻不慎被醬汁濺髒，為此大動肝火，不但在店內狂砸雞腿排、鐵板麵、湯匙、飲料洩憤，甚至在店家將當天監視器畫面PO上網後，蔡男不滿因此遭到網友肉搜，9月8日再度前往店家「2度砸店」，還不斷飆罵髒話「敢將拎北肉搜、PO上網，幹XX！拎北叫蔡XX啦」、「拎北嘛會曉PO上網，操俗仔，幹XX，拎北來找你算帳！」，9月16日，3度到成功牛排館，向廖姓店長說我要「亂到你生意都不用做了，試看看」等語，每次判刑5個月。

▲雲林虎尾牛排哥不斷尋釁，被地院判刑。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

9月25日又「路見不平」，虎尾哥見到有自小客車占用殘障車位擋道，害得自己不便，竟下車持銳器將輪胎刺破，事後還大言不慚、不認為自己有錯，怒嗆「她自己不長眼，要怪我嗎？我只刺破一顆輪胎算便宜她了！」，爽嗆對方，來告我阿！好怕喔」等等， 此部分涉毀損罪判5個月、恐嚇罪判4個月。

蔡男認為，1名黃姓記者報導讓他更被別人注意， 10月1日晚間在自己臉書帳號留言：「你真的要死全家」，並在隔日凌晨撥打網路電話給黃姓記者，在語音留言「在你家門口」、「不是很強現在是怎樣、把你的地址給我、妳女兒的學校我查到了、幹你老雞掰、我如果今天不能把你處理掉了我就不姓蔡」等語。此部分涉恐嚇罪，判6個月。

▲虎尾牛排哥刺破別人轎車輪胎。（翻攝自東森新聞）

雲林地方法院行政庭長許佩如表示，法官對蔡男的量刑已經算重，蔡男10月3日遭羈押，一直否認犯行，法官以停押為手段開出條件，要他返回新北市住居，每月到當地派出所報到1次，同時命令不得對被害人、證人及相關親友有任何騷擾，一旦違反，就再次羈押他。蔡男已於本月7日獲釋，遭羈押的66天可折抵刑期。

▲蔡男誇張行徑，遭到雲林地院判刑。（圖／翻攝自Facebook／黑色豪門企業）

法院強調，蔡男犯5次恐嚇、1次毀損，開庭態度也不佳，但被害人都表示原諒，並審酌蔡男為照顧中風母親及獨居在雲林外婆，才從北部到雲林生活，被告長期照顧母親的壓力過大，才導致情緒一直累積，牛排店的事件成為引爆導火線，被告生活壓力不能合理化行為，恐嚇罪和毀損罪在刑度最高是2年，考量被告過去沒有這樣的行為紀錄，不是慣犯，定刑1年，均得易科罰金，以新臺幣1000元折算壹日，全案仍可上訴。



