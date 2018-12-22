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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

台大醫院內床戰哥哥女友的12歲女兒　「叔叔」性侵4次

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▲做愛、打砲、愛愛、性侵、強姦。（圖／記者黃克翔攝）

 ▲郭姓男子竟在台大醫院病床上，與少女發生性關係。此為示意圖，與當事人無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市郭姓男子與哥哥同住，但他竟看上哥哥同居女友的12歲女兒小君（化名），發展不倫戀情，最後更發生關係，甚至小君因病住進台大醫院兒童病房時，在病床上床戰小君。最高法院審理後，認定他犯下4次「與幼女合意性交罪」，判刑6年定讞。

判決指出，僅有國中學歷的郭男，在2015年12月至2016年1月間，到新北市樹林區哥哥的家中居住，哥哥還有同居女友與當時就讀國中一年級的女兒小君，同住一個屋簷下，小君叫郭男「叔叔」。但郭男僅入住不到半個月，就跟小君發生不倫戀情。2人在12月中旬就在家中，第一次發生關係，隔沒多久，又第二度發生關係。

當年12月31日，郭男晚上帶小君前往新北市板橋區板橋車站前的「新北耶誕城」參與跨年活動，晚間23時40分，2人回到家中。郭男竟在客廳裡，第三度與小君發生關係。一個星期後，小君因盲腸炎住進臺大醫院兒童病房，晚間23時許，郭男到病房陪伴小君，在小君與媽媽講完電話後，郭男詢問小君要不要「做」，小君雖拒絕，但郭男竟說「沒關係」；不顧小君以手拉著褲子，郭男硬將小君褲子脫掉，並將小君從直躺轉為橫向躺在病床上，第四次發生關係。

媽媽發現小君與郭男的互動有異，仔細詢問後，小君才說「我被叔叔碰了」，並坦承有4次發生關係。媽媽大怒，報警處理，郭男被捕後，坦承3次與小君發生關係，但否認跨年夜性侵小君，但檢方不採信，仍對郭男提起公訴。

一審法院將郭男判刑，案經上訴，二審高等法院審理後，調查相關證據並對郭男測謊，認定郭男確實4次與小君發生關係。考量郭男明知小君年齡尚幼，對於性智識及自主能力均未臻成熟，竟仍4次與小君發生關係，影響小君身心正常發展，而他犯後還否認犯行，高院因此將他每個犯行判刑3年，合併執行有期徒刑6年。案件上訴第三審，最高法院22日駁回上訴定讞。
 

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關鍵字：法律,人權,台大醫院,床戰,12歲女,叔叔,三審,最高法院,性侵,定讞

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