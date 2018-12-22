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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

喝下加料可樂被性侵老闆還淫笑：3人而已　獲賠150萬

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性侵、撿屍、迷姦、強暴、輪姦（圖／黃克翔攝／替代照，非本文當事人。）

  ▲桃園檳榔西施遭老闆下藥、輪流性侵，二審獲賠150萬。此為示意圖。（圖／黃克翔攝／替代照，非本文當事人。）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市一名檳榔西施小薇（化名），應老闆邀請，下班後以「討論公事」為由，將小薇載到摩鐵唱歌、喝酒，小薇喝下遭下藥的加料可樂，藥力發作後慘遭輪流性侵。小薇醒後，老闆還淫笑：「不多，只有3個而已。」，老闆等3人均遭判刑，小薇起訴求償，二審獲賠150萬元。可上訴。

判決指出，本案發生於2015年5月6日凌晨，檳榔攤老闆陳男假藉討論工作，還說現場有其他女性友人，以「討論公事」為由，支開來載小薇下班的男友，將小薇載到摩鐵，並找來4名男子一起飲酒作樂。小薇到了摩鐵後，喝下一杯加了鎮靜劑成分毒品的可樂，藥力發作之下，小薇四肢無力，昏昏沉沉之下，現場的陳男、曾男與吳男不顧小薇還在生理期，竟扒去小薇衣褲，輪流性侵得逞。

隔日小薇醒來，發現陳男在一旁色瞇瞇的看著她，還問「妳醒了喔？」小薇驚覺自已遭性侵，反問「到底有多少人性侵我！」沒想到陳男竟淫笑回覆，「不多，只有3個而已。」此時陳男竟又起色心說還要，趁小薇手腳無力，再度性侵得逞。小薇崩潰提告，陳男等3人遭提起公訴。

刑事部分，一審將陳男重判10年，曾、吳2人各7年6月與7年8月。案經上訴，二審改將陳男判刑9年，曾、吳分別改判5年6月與4年6月，目前上訴第三審審理中。小薇再提出附帶民事訴訟，主張自己因本案身心受創，5年不能工作，勞動損失120萬餘元，另外還要求600萬元精神慰撫金，總計求償720萬餘元。

一審法院判決陳男等3人須連帶賠償180萬元。案經上訴，高等法院二審審理後，認為本案中陳男的惡性比其他2人更重大，因此改判決陳男等3人連帶賠償150萬元，其中的120萬元須由曾吳2人連帶負責。本案仍可上訴。
 

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關鍵字：法律,人權,檳榔西施,性侵,老闆,淫笑,獲賠,輪流,二審,高等法院,加料可樂

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