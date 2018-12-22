IE瀏覽器驚傳漏洞　微軟緊急發布安全更新

▲IE瀏覽器驚傳出現漏洞。（圖／翻攝自CITEworld）

科技中心／綜合報導

IE（Internet Explorer）瀏覽器應該幾乎每一位有用過微軟作業系統的電腦的朋友都有使用過，大家對它的評價總是好壞參半，隨著瀏覽器市場百家爭鳴，競爭對手愈來愈多，IE最終還是逃不了停止開發的命運，但近期IE出現漏洞入侵事件，因此微軟為其緊急推出安全修復更新，防止狀況變得更加嚴重。

雖然IE（Internet Explorer）瀏覽器已未再繼續進行開發，但目前IE仍然有許多使用者和開發者會使用，因此出現漏洞仍是一件非常嚴重的事。據CNBC報導，美國電腦網路危機處理中心（CERT）的資瞭指出，駭客透過攻擊IE的漏洞，可以獲得電腦的廣泛存取權，主要攻擊方式是透過「網路釣魚」的電子郵件將用戶引導到病毒網站，一旦進入該種網站，就會在用戶不知情的狀況下下載惡意軟體，駭客將有權訪問用戶電腦內的任何資料。

據了解，這次的漏洞是Google的威脅分析團隊發現的，影響的版本包括Windows 7、10和Windows Server 2012、2016和2019版本的Explorer 11、Explorer 10 for Windows Server 2012以及Explorer 9 for Windows Server 2008，因此微軟對這些有漏洞的版本發布緊急安全修復更新。

諮詢公司Booz Allen Hamilton的商業網路安全業務負責人Jason Escaravage表示，建議用戶不管是Internet Explorer瀏覽器、其他瀏覽器或是其他應用程式，都應該保持在最新版本，且用戶要特別注意網路釣魚攻擊。