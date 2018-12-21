被控在Youtube中動手腳以降低Edge效能　Google喊冤

▲日前一名署名Joshua Bakita的微軟前實習指出，Google刻意在Youtube的程式碼中動手腳，降低Edge播放效能。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

日前一名微軟前實習生在HackerNews論壇中透露，微軟Edge瀏覽器工程師確信，Google刻意在Youtube的程式碼中動手腳，破壞YouTube與Edge的兼容性，降低Edge播放效能。不過Google則透過透過媒體否認此訊息。

微軟日前宣布終止使用EdgeHTML，改以Google開發的Chromium建立新的瀏覽器。而日前一名署名Joshua Bakita的微軟前實習生向外界透露，微軟內部盛傳Google在旗下影音網站YouTube中加入特別的網頁編碼，使微軟Edge瀏覽器在連上該網站時的速度受影響。

Joshua Bakita在HackerNews討論區發文指出，微軟之所以決定結束EdgeHTML的原因之一，是因為Google總是把旗下服務的網頁程式碼改來改去，以擊潰其他瀏覽器，「讓我們追不勝追。」他舉例，最近Google在YouTube影片中隱藏了一個空白的div編碼，導致Edge的硬體加速功能無法啟動，隨後便對外宣稱用Google Chrome觀賞播放YouTube影片較Edge不耗電。

不過YouTube發言人回應科技媒體The Verge時表示，YouTube並沒有設計任何網頁編碼來影響其他瀏覽器的效能，那個空白的div編碼純粹是一個bug，在發現後以迅速將其修復了。「YouTube 團隊經常與其他瀏覽器的製造商開例會，以確保相容性」。

事實上，Mozilla專案經理也曾提過類似的申訴。Chris Peterson表示，YouTube重新設計的版面使Firefox及Edge在運作該網站時的效能減慢了5倍。之後幾個月，網路工程師更為Edge、Safari及Firefox編寫了外掛程式強制YouTube使用傳統介面，以改善YouTube體驗。