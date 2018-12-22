美以「網路竊密」起訴中國公民　環時駁：美已近乎歇斯底里

▲黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

美國司法部近日指控兩名中國公民，涉嫌滲透45家美國公司和政府機構，以竊取知識產權和其他數據，並宣稱他們與國家安全部天津市國家安全局合作。《環球時報》21日發社論批，「在對中國網絡攻擊的指控上，美方已近乎歇斯底里，我們不能允許別人這樣一盆一盆地往我們身上潑髒水，中國要認真考慮全新的對策」。

社論指出，最新的指控顯示美方對華攻擊越來越有了全方位的態勢，中國很多部門都可能被捲入其中，因此不能繼續恪守低調的哲學，而需直面美方的挑釁，為維護國家利益做出更多的擔當。

「最近幾個月，美方不斷出手，制裁解放軍高級將領，透過可能制裁中國西藏事務官員的法律，起訴、引渡『中國間諜』，指使盟國拘捕華為高管等等，中國需要全面反思被動的反應做法，更加積極主動地應對各種挑戰」。社論強調，「中國是熱愛和平、行事風格溫和的國家」。

社論提到，美國對所謂「中國政府支持的黑客（台灣指駭客）活動」前所未有的大規模起訴行動，它反映了美國借用其發達的法律工具對華實施攻擊的升級，「美方的起訴書指名道姓，會讓不明就裡的人產生美方的確抓住了把柄的印象，然而美方的指控存在巨大邏輯漏洞，不能不讓人懷疑這是出於政治目的發起的一場構陷」。

「我們不知道被美方點名的兩名中國人和那家公司是否對美國的企業和機構有過黑客行為，但是，他們如此神通廣大，對美國的重要部門功無不陷，想偷什麼就能偷到什麼，真實的世界是這樣的嗎？」社論表示，「如果黑客能在互聯網世界如此飛簷走壁，一人偷盜便能勝過自主研發的千軍萬馬，那麼這個世界上最賺錢的行業一定非黑客莫屬了」。

對於美國政府曾經宣稱，中國的黑客活動一年讓美國損失數千億美元。社論回應，這無論從哪個角度推敲都很可笑，「中國這麼能偷，而且按美方所指已經偷十幾年了，偷了好幾萬億的知識產權，怎麼還沒有把中國的科技現代化偷成功呢？中國為何還在從芯片到電動汽車，再到航空發動機等那麼多領域落後於美國呢？」。

另外，「美國使出渾身解數，連幾個黑客都對付不了，攻擊者想來就來想走就走，連到互聯網上的美國機構當屬傻子公司，他們究竟還有什麼值得偷呢？」社論指出，「強烈的文化傲慢令一些美國精英深信，中國這麼快發展，技術只能是偷來的，由於抓不到幾個中國間諜，就擴大化地認為中國赴美學者和留學生都有間諜嫌疑，並進一步認為，中國黑客在互聯網上大顯身手，對美國實施了知識產權洗劫」。

「中國民間有多少黑客，我們不知道，但沒有中國人會相信，他們能夠做中國科技現代化的『開路先鋒』，中國安全部門尤其沒有那麼蠢和天真」。最後，社論強調，「從哪裡去尋找科技知識如此廣博的安全官員，他們又如何能夠建立起一頭對應各領域企業需求，另一頭有效控制、操縱黑客的複雜工作體係而又確保不出問題呢？在網絡安全早已成為中美之間最敏感問題之一的時候，誰來承擔這樣做的巨大風險呢？」。