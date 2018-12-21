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溫差大像洗三溫暖！下週2波冷空氣報到　恐比「強烈大陸冷氣團」還冷

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日夜溫差大！一天就能感受四季的溫度變化，嘉義地區日夜溫差甚至多達15度。氣象專家吳德榮表示，今晨最低溫出現在嘉義市14.1度，並透露下週有2波冷空氣，最冷的時間落在28日，強度可能會超過強烈大陸冷氣團。

中央氣象局預報員劉沛滕指出，今(21)日各地仍是晴到多雲的天氣，夜晚清晨氣溫仍偏涼，預測在中部以北低溫約16、17度，其他地區低溫約18、19度，白天氣溫在暖陽照射下會明顯升高，預計各地高溫都可來到25、26度以上，中南部地區及臺北盆地甚至有機會來到28、30度間，日夜溫差相當大，提醒大家根據氣溫日變化適時調整衣物。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲溫度分布圖。

今、明兩天隨著天氣回暖，北部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意；另外，前往沿海也需注意安全，預計這2天在東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰稿指出，下週有兩波冷空氣，第一波較弱、大約在週日(23日)上午抵達，天氣明顯變化，迎風面北部、東北部及東部轉陰有局部雨，北台灣氣溫下降，天氣轉濕涼微冷。

▲▼最新模擬27日20時地面圖顯示，大陸高壓強度很強，冷空氣先偏東南再向東流動，台灣在其邊緣。（圖／翻攝三立準氣象·老大洩天機）

▲最新模擬27日20時地面圖顯示，大陸高壓強度很強，冷空氣先偏東南再向東流動，台灣在其邊緣。（圖／翻攝三立準氣象·老大洩天機）

第二波大陸高壓強度很強，下週三晚起冷空氣逐漸南下，氣溫逐漸下降。下週五、六(28、29日)冷空氣強度達最強，「最近幾次的模擬，有時強度僅接近『大陸冷氣團』，有時強度卻超過『強烈大陸冷氣團』，不過還須持續觀察。

而在第二波冷空氣影響期間，台灣大都在高壓邊緣，迎風面將連續數日為潮濕多雨的型態，故感覺上會更冷；背風面則天氣穩定、多雲時晴；氣溫也會下降、愈往南受影響愈小。

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關鍵字：氣象雲,吳德榮,氣象,天氣

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