專家說「明年1、2月看不到冷的訊號」　氣象局：參考價值不高

▲氣象專家分析，明年1、2月東亞看不到冷的訊號，但氣象局認為，參考價值不高。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

天氣風險公司總監賈新興日前在臉書分析未來冷空氣趨勢，根據短期動力模式預測顯示，明年1月和2月東亞看不到冷的訊號。對此，氣象局認為，短期預報7~10天都有不確定性，何況是那麼遠的時間，參考價值不高。

賈新興從最新的東亞冬季風指標分析，下一波可能變冷的時間點落在「聖誕節前後」，這也可能是這個冬季的最後一次。主要是因幾點因素，第一，今年冬季弱聖嬰現象現身，一般來說東亞冬季不易冷，因台灣至南海附近有個異常的菲律賓海反氣旋，帶來明顯的偏南風，這個異常的反氣旋已經出現了。

▲賈新興根據東亞冬季風指標，下一波冷空氣會在聖誕節前後到，但可能是今冬最後一波。（圖／翻攝自賈新興臉書）

第二，預測的東亞冬季風指標，在12/24至1/1之間指標突破黑色虛線方框，表示冬季風比氣候平均狀態強，也就是冷高壓偏強。而且季節震盪的預測顯示，大約就在那段時間季節震盪的位置有利冷空氣南下。

▲▼賈新興說，明年1、2月冬季風訊號比氣候平均弱，看不到冷的訊號。（圖／翻攝賈新興臉書）

至於明年1月和2月，冬季風指標都在黑色虛線方框內，表示冬季風比氣候平均狀態弱，但不是說沒有東北季風的影響。另外，短期動力模式的預測也顯示，明年1月和2月東亞看不到冷的訊號。

氣象局表示，他是從氣候角度來看，但應該還要再觀察，因為短期預報7~10天的不確定性就已經很大，何況是那麼遠的時間，不確定性就更大，參考價值不高。

至於氣象局已發布的冬季長期天氣展望來看，在溫度方面，動力及統計模式均顯示聖嬰現象發展的概念模式，預期台灣溫度以正常至偏暖為主。12月預測，氣候上大陸冷高壓逐漸發展，預測月平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、60%、20%。

1月預測，氣候上大陸冷高壓處於最強盛時期，是台灣的隆冬季節，偶有寒流或強烈大陸冷氣團影響。預測平均氣溫各地以「接近」氣候正常值的機會最大；雨量預測，各地少於、接近、多於氣候正常值的機率為20%、50%、30%。