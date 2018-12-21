影／20分鐘關鍵電話！蘇啓誠自殺前夕　長官痛罵：「別害死大家與選舉」

▲蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺逝世，他的遺孀20日首度打破沉默，澄清遺書並未提及網路假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的調查報告後，開檢討會的前一天，留下遺書表明「不想受到羞辱」，以死明志，如今傳出，蘇啓誠在輕生前一日，與主管通電話，主管告訴他這樣會害死大家，甚至讓選舉更難選，這通關鍵電話，更應證了遺孀的說法。

根據《蘋果》報導，蘇在自殺前一日接到外交部一通電話，通話長達20幾分鐘，知情人士透露，外交部涉日一級主管打電話給蘇啓程，對方直接大罵蘇啓誠，這樣子害死大家、外交部跟上面，而且馬上就要選舉了，會衝擊到選情。

蘇啓誠遺孀透過《東森新聞》聲明，丈夫並非因為死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。而《ETtoday新聞雲》9月份已獨家報導，外交部確實正在檢討蘇啓誠，打算撤職、並預告考績丙等，這項人事決定可能是蘇啓誠自殺的主要原因。

據了解，外交部確實正在檢討蘇啓誠，打算換掉他的處長一職，可能改由台灣日本關係協會秘書長張淑玲赴日，後來蘇啓誠自殺後，這項懲處案內容也緊急喊卡；事後外交部也表示，確實有請駐大阪辦事處提出檢討報告，以為日後我駐外館處精進海外國人急難救助的參考，但從無進行撤換處長之任何討論。

▲蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

如今傳言又再度被提起，外交部21日再度強調，關西機場燕子風災事發後，外交部在釐清責任歸屬過程中，並未啟動任何懲處機制，更不可能討論外界所稱可能調職及考績等細節。部長吳釗燮從未授權台日協秘書長張淑玲、或任何其他同仁致電蘇處長，故媒體報稱授權通話20分鐘一事「絕非實情」，外交部特此鄭重澄清，期盼社會各界勿輕信謠言，以訛傳訛。

外交部強調，任何公務人員懲處，均須先確認責任歸屬，並依照公務人員考績法及相關規定，依程序提交考績會討論後，才有可能做成懲處決議。本案在未完全釐清責任前，並無啓動懲處程序的問題。且年終考績均於年底作業，不可能在本案事發當時，未經相關評核程序，即決定考績結果。另有關可能調職的傳言，外交部再次鄭重聲明絕無此事。

針對提供旅外國人急難時的即時協助，外交部說，各駐外館處責無旁貸。任何館處在處理國人急難救助事項，倘發生爭議，外交部基於負責的態度，本應虛心檢討。外交部也是基於相同原則，處理本次關西風災爭議，持續檢討精進作業。外交部也籲請各界尊重家屬，還給家屬一個平靜的空間。

不過，據《ETtoday新聞雲》獲得的消息，外交人士爆料，張淑玲為其兒子就學的緣故，積極爭取提早再度駐日，早已在駐日系統內人盡皆知。當時大阪機場謠言爆發時，一時間，「吳釗燮、張淑玲認為機不可失，乃下重手」，不料刺激蘇啟誠走上絕路。

網友也高度關注此事，紛紛表示，「查一下通聯紀錄啊」、「繼續追求真相吧，打這電話的是誰？」、「助日代表說，大阪距離東京太遙遠，他趕不及。但回台灣助選距離更遠他卻很及時。」、「請公布罵人的長官到底是誰」、「黑心官僚，滿腦子政治利益，垃圾都比你們乾淨...」

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