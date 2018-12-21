蘇啓誠輕生　林濁水痛斥：政府心虛到這樣「太悲哀了」

▲蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺逝世將滿百日，他的遺孀20日首度打破沉默，在媒體前提到蘇的遺書內容，澄清遺書並未提及網路假新聞造成的壓力，對此，前民進黨立委林濁水表示，「政府弱到這樣，心虛到這樣，搞不清楚狀況到這樣？太悲哀了！」

蘇啓誠遺孀澄清，遺書並未提及假新聞壓力，而是在完成上級交代的調查報告後，開檢討會的前一天，留下遺書表明「不想受到羞辱」，選擇以死明志。林濁水指出，羞辱何來？報導稱外交部告知蘇啟誠關西機場事件懲處內容，是蘇被調回外交部、記一小過和大阪辦事處全館人員今年度考績丙等，蘇啟誠自殺，懲處內容也隨即緊急喊卡。

林濁水批評，政府相信了假新聞，受不了名嘴起哄沸沸湯湯，「害怕之餘，急於討好巨嬰民粹，網路民粹，名嘴民粹便嚴懲蘇和辦事處全館人員。」

林濁水說，面對假新聞，或者不明就裡的名嘴蘇都可以挺，但是遇到昏庸的長官，無語問蒼天，「真是這樣嗎？政府弱到這樣，心虛到這樣，搞不清楚狀況到這樣？太悲哀了！」

▼林濁水發文談蘇啓誠。（圖／翻攝林濁水臉書）

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