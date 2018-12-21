蘇啓誠「以死明志」　葉毓蘭：外交部和謝長廷吃定了死無對證

▲前駐大阪辦事處長蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

政治中心／綜合報導

已故駐大阪辦事處長蘇啓誠遺孀發出聲明，強調丈夫並非因為假新聞的壓力而死，是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志。對此，前警大教授葉毓蘭表示，外交部和駐日代表謝長廷現在就是吃定了死無對證，才硬說蘇啓誠是因為假新聞而死。

今年9月初日本關西機場因強颱關閉，上千台灣旅客受困，隨後傳出大陸駐大阪領事館派出專車協助轉運，更有民眾爆料求助於我大阪辦事處要求代訂旅館卻遭冷語相待，讓辦事處連日飽受各界罵聲，許多憤怒網友湧入謝長廷臉書，痛批「幫不了台灣人」。

有關蘇啓誠輕生，日前全案最新調查結果，當初發文造謠的網友「GuRuGuRu」，警方根據發文IP循線找到是名台北大學游姓男大生，雖然游男否認，但警方不採信仍將他函送南投地院審理。法官審理後認為，該篇文章雖造成極大輿論壓力，但對當時人在台灣的民眾而言，不足以使人心生畏懼或恐慌，和法規中「足以影響公共之安寧者」的要件不符，裁定不罰。

謝長廷也在臉書上表示，游男向法院承認沒有打電話給辦事處，「真相大白，一切都是造假。會議前，我們特別為蘇前處長默哀一分鐘，願他安息」，但感嘆即便真相大白，蘇前處長遺書也説遭受外界批評甚為痛苦，還是有網友及文章主張他曾公開説過「大阪辦事處有錯，大阪應該道歉」的話，才是造成蘇前處長的死因云云，但他當時明明針對媒體詢問時是回應，「如果說要道歉要看哪一點嘛，大阪辦事處如果有錯，那大阪應該道歉。但是外交部在查嘛」。

謝長廷說，他在9月臉書發文時，早已表示要「承受大家憤怒的出口」，怎麼可能推責給大阪。如今真相大白，也經認證沒有這通打到大阪辦事處的電話，當然也沒有辦事處人員態度不佳之情事。這點也應該要還給第一線工作的外交人員一個公道。

但蘇啟誠遺孀透過《東森新聞》聲明，表示丈夫絕無絕無憂鬱症，且並非死於假新聞的壓力，而是在完成上級交代之檢討報書後，開會之前一天，表明「不想受到羞辱」之遺言，以死明志，另也說明，「家屬手中有保留其手機之通聯記錄及手寫遺書，外界諸多說法，是刻意誤導視聽，且有卸責之嫌。」

「外交部和謝長廷吃定了死無對證」，葉毓蘭批評，蘇啓誠硬是被說因假新聞而死，但大家要相信那個說侯友宜沒有進南非武官官邸的謝長廷，還是要相信握有蘇處長遺書和生前通聯的蘇家人？

葉毓蘭認為，一個國家什麼官都可以隨便派，就是外交官千萬要謹慎，因為派錯人，不但不能為國爭光，還逼死優質的職業外交官，「而掉漆的外交部和駐外代表，讓本來是家醜的鬧劇，可以登上國際舞台，人盡皆知。」