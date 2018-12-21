影／蘇啓誠死因非「假新聞」　朱學恒引詩作表心意：一生真偽復誰知？

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我國駐日本大阪辦事處前處長蘇啓誠自殺逝世將滿百日，他的遺孀20日首度打破沉默，在媒體前提到蘇的遺書內容，澄清遺書並未提及網路假新聞造成的壓力，而是在完成上級交代的調查報告後，開檢討會的前一天，留下遺書表明「不想受到羞辱」，選擇以死明志，「宅神」朱學恒在臉書寫下唐朝詩人白居易的詩作抒發心情。

▲蘇啓誠。（圖／翻攝自蘇啓誠臉書）

朱學恒引用詩作：

贈君一法決狐疑，不用鑽龜與祝蓍。

試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。

周公恐懼流言日，王莽謙恭未篡時。

向使當初身便死，一生真偽復誰知？

唐 白居易《放言》五首其三

網友留言表示，「蘇處長的遺孀幫宅神和暐瀚還了公道；以後再指責宅神的人全都閉嘴！」、「專業的外交官，被政客羞辱，蘇處長真的有士大夫的風骨」、「可惜了一個外交官」、「外交官不是因為假新聞而死，阿宅脫罪了！」、「綠色政府殺人！」

日本關西9月受燕子颱風影響封閉機場，當時游姓男大生在PTT上發文表示，他打給台灣駐日辦事處被冷漠拒絕，只能搭乘中國駐日使館的巴士脫困，這篇文章後來證實是假消息，發文者隨後也被警方逮捕，最終法官依「不足以使人心生畏懼或恐慌，與法規中『足以影響公共之安寧者』要件不符」為由，裁定免罰。

蘇啓誠上吊輕生，外界猜測有部分原因和「大陸派專車到關西機場接送」的假新聞有關，當時PTT鄉民爆掛「最早造謠害死大阪處長蘇啟誠的兇手抓到啦」，內容提到在假新聞出現後有些名嘴在節目上議論此事，攻擊大阪辦事處，鄉民點名賴岳謙、黃暐瀚、帥化民、黃世聰、朱學恆五位名嘴，要他們為自己的言論負責、道歉。

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