圍牆蓋起來！　川普關閉政府策略奏效　眾議院批准1700億元蓋牆經費

▲ 眾議院通過預算案，讓川普兌現蓋牆承諾。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國眾議院20號批准提供57億美元（約台幣1770億元），讓總統川普在美墨邊界蓋他「承諾已久」的圍牆。川普表明「不惜關閉政府，也要建造美墨圍牆」的強硬態度，日前也曾傳出聯邦機構已接獲通知，開始計畫業務停擺，超過80萬名政府人員都將受到影響，現在看來川普的「關閉政府」手段顯然奏效。

眾議院以217比185通過該項預算，有8個共和黨員跑票。接下來此預算案將提交給參議院，需要60名同意票才可過關，目前民主、共和兩黨在參議院的比例為47比51，美國《時代》雜誌指出，聯邦政府仍有很大機會關閉，因為這項預算肯定會在參議院遭到否決。

眾議院在19日進行口頭表決，將提供美金16億元（約台幣497億元）用於美墨邊防，但並不包含興建圍牆。有鑑於明年1月3日民主黨將成為眾議院多數黨，川普恐再無機會要求提供蓋牆資金，導致他選前的主要承諾跳票。眾議院議長萊恩（Paul Ryan）與共和黨黨魁麥卡錫（Kevin McCarthy）告訴記者，「川普拒絕簽署這份不包含圍牆經費的短期預算案。」

Democrats, it is time to come together and put the SAFETY of the AMERICAN PEOPLE before POLITICS. Border security must become a #1 priority! pic.twitter.com/Wck6UpQGil — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年12月20日

川普隨後在推特上傳一段影片，再次重申他2016年競選時，「蓋圍牆保護邊界安全」的承諾，他非常清楚民主黨只是為政治而反對。他也在推特寫下「民主黨！是時候團結將全美人民的安全放在政治之前，邊界安全應是目前最重要的事。」保守派人士指出，「川普若沒得到經費，就會關閉所有正在進行的事。」白宮也表示，若聯邦政府關閉，川普將不會前往佛羅里達州過聖誕。若在21日午夜前預算案未達成協議，超過80萬名聯邦政府員工將會面臨無薪假或被迫無薪工作。