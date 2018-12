圍牆蓋起來！　川普關閉政府策略奏效　眾議院批准1700億元蓋牆經費

▲ 眾議院通過預算案,讓川普兌現蓋牆承諾。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

美國眾議院20號批准提供57億美元(約台幣1770億元),讓總統川普在美墨邊界蓋他「承諾已久」的圍牆。川普表明「不惜關閉政府,也要建造美墨圍牆」的強硬態度,日前也曾傳出聯邦機構已接獲通知,開始計畫業務停擺,超過80萬名政府人員都將受到影響,現在看來川普的「關閉政府」手段顯然奏效。

眾議院以217比185通過該項預算,有8個共和黨員跑票。接下來此預算案將提交給參議院,需要60名同意票才可過關,目前民主、共和兩黨在參議院的比例為47比51,美國《時代》雜誌指出,聯邦政府仍有很大機會關閉,因為這項預算肯定會在參議院遭到否決。

眾議院在19日進行口頭表決,將提供美金16億元(約台幣497億元)用於美墨邊防,但並不包含興建圍牆。有鑑於明年1月3日民主黨將成為眾議院多數黨,川普恐再無機會要求提供蓋牆資金,導致他選前的主要承諾跳票。眾議院議長萊恩(Paul Ryan)與共和黨黨魁麥卡錫(Kevin McCarthy)告訴記者,「川普拒絕簽署這份不包含圍牆經費的短期預算案。」

Democrats, it is time to come together and put the SAFETY of the AMERICAN PEOPLE before POLITICS. Border security must become a #1 priority! pic.twitter.com/Wck6UpQGil