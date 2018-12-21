　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

《豬豬警報》洗腦神曲防豬瘟　Rap「14種豬肉小吃」：奮鬥才有勇氣

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者胡順惠／採訪報導

非洲豬瘟話題延燒，現在連素人歌手也出聲，錄製3分鐘歌曲《豬豬警報》，以Rap方式帶出豬瘟的嚴重性，更一口氣念出14種豬肉小吃，邀大家共同守護台灣美食。素人歌手彭立言表示，希望用簡單、清楚方式表達禁帶肉品的用意，絕非是「不讓你吃其他地方的食物」，而是要保護國內經濟。

粉絲專頁「Abel-John Singing 阿北這樣唱」貼出這首《豬豬警報》，彭立言詞、曲、唱全包，認為豬瘟疫題真的很嚴重，趕緊花幾天趕錄製，希望能喚醒大眾1997年台灣爆發口蹄疫的回憶，當時豬農損失超過1700億，如今非洲豬瘟的傳染力更高，邀全民一起拼經濟、守護美食。

▲▼非洲豬瘟，豬，養殖場。（圖／路透社）

▲國人開始重視起非洲豬瘟的嚴重性。（圖／路透社）

「非洲豬瘟問題嚴重，我們用下班時間趕製這首歌，希望全民一起防疫。」彭立言接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，禁止攜帶肉類入境的目的是保護國內經濟，而不是「不讓你吃其他地方的食物」，這樣的觀念沒有被以簡單、清楚的方式傳達，才會決定用饒舌歌曲的方式跟大家溝通。

據了解，粉專「Abel-John Singing 阿北這樣唱」是由2位台大理工系畢業生John（彭立言）和Abel於2016年初成立的樂團，原本在學期間是同一個創作樂團，畢業之後雖各自為環境顧問和電腦工程師，仍對於音樂非常熱愛，才會邀請和其他音樂同好一起組成這個的業餘樂團。

對於歌曲受到大家的喜歡，John和Abel都覺得很驚喜。他們說，謝謝圖文創作者慷慨授權自己的作品提供影片使用，歡迎大家到粉絲團聊聊，一起用音樂改變世界。

▲▼素人歌手錄製歌曲《豬豬警報》。（圖／彭立言授權提供）

▲素人歌手錄製歌曲《豬豬警報》。（圖／粉專授權提供，取自visualhunt網路素材庫） 

《豬豬警報》歌詞：

無論在什麼城市 手機什麼型號
所有人前幾天都收到了國家級警報
你可能會納悶 政府幹嘛那麼鬧
這其中的原因 歷史都可以找到

1997年 臺灣爆發一次口蹄疫
直到現在都還是列管的疫區
貿易收入少掉一千七百多億
倒閉的畜牧業者想哭但是沒有力氣
如果2019年 都沒有疫情
就可以重返榮耀 結束這場悲劇
現在有個機會請你一起拚經濟
疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟
為了美食這幾句話拜託聽進去
不要攜帶任何肉類入境
養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報
為了經濟發展所以發出豬豬警報
豬豬警報 豬豬警報
為了享用美食所以發出豬豬警報
不管多麼不景氣 美食給你奮鬥的勇氣
自給率百分之九十 所有肉類的第一
即使不是鴻海或是台積 也能為臺灣的GDP盡一分力
美食的經典就在各地的小吃
全民一起來防疫 讓美食不會消失

滷肉飯肉圓來碗四神湯
豬腳飯貢丸還有滷大腸
來碗豬肝湯配上豬肉餡餅
看到照片就流口水像在拍電影
夜市的串燒 還有肉羹跟刈包
水餃鍋貼台灣之光小籠包
現在有個機會請你一起拚經濟
疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟
為了美食這幾句話拜託聽進去
不要攜帶任何肉類入境
養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報
為了經濟發展所以發出豬豬警報
豬豬警報 豬豬警報
為了享用美食所以發出豬豬警報

其他人也看了...

受玄宮連發7張「豬瘟勸世圖」　眾神加持：20萬罰不怕？

憂口蹄疫重演！　豬農長輩圖搶救台灣豬「別讓小蘿莉全家睡路邊」

認同請分享！防檢局推「火腿腸長輩圖」　簡易4招防豬瘟

ET快訊
館長也怒！教練帶女學員回家　惱羞毆女友：打到妳流產
男童打疫苗「下面腫起來還癢癢的」　脫褲後醫生跟媽都傻了

關鍵字：豬豬警報,Rap,彭立言,非洲豬瘟,防疫,Abel-John Singing 阿北這樣唱

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

「摩羯座2018桃花旺」！　苦主「魯一年」：都是大騙子

最高500萬！非洲豬瘟爆第6例　防檢局祭高額檢舉獎金

朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

下殺2.3折！六福皇宮1.8萬房「只要4300元」　12／30入住20萬寢具免費送

在花卉裡起舞　律師媽媽繡出少女夢

泡水48hr崩壞！瑪莎公仔「腫成2倍大」　爸看傻：女兒對不起

全台郵局「連線當機近1h」！無法存領大筆金額　網嘆：第幾次

翼龍來襲！下載App前往《侏儸紀X恐龍樂園》馴服大暴龍

台南民生路二段路牌連5扭皺成波浪　女大生笑問：是在睡覺嗎？

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

《蒙面》慵懶版《我要我們在一起》　網驚：是田馥甄！

騙扁黃琪中風「坐輪椅出庭」　貧母出庭哭：兒子去死算了

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

直播哥豪撒現金送粉150萬賓士　高雄南霸天幫熱場抖跳辣台妹！

140KG會害老婆骨折嗎　 哈孝遠笑：小心到最後才...

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

「摩羯座2018桃花旺」！　苦主「魯一年」：都是大騙子

最高500萬！非洲豬瘟爆第6例　防檢局祭高額檢舉獎金

朋友開店「要免費LOGO」：簡單就好啦～　她1min送一字超霸氣…網療癒讚爆

下殺2.3折！六福皇宮1.8萬房「只要4300元」　12／30入住20萬寢具免費送

在花卉裡起舞　律師媽媽繡出少女夢

泡水48hr崩壞！瑪莎公仔「腫成2倍大」　爸看傻：女兒對不起

全台郵局「連線當機近1h」！無法存領大筆金額　網嘆：第幾次

翼龍來襲！下載App前往《侏儸紀X恐龍樂園》馴服大暴龍

台南民生路二段路牌連5扭皺成波浪　女大生笑問：是在睡覺嗎？

洋基應該簽哈波　紐媒列3大重點說明馬查多不值得

近畿大學與台生交流50周年　近大校長：用「實學」面對教育轉型

鄒兆龍：韓國瑜在美國很紅！　「好萊塢高雄人」說話了

中學五人制／難突破爽文戰術　佳里南區第二：也有好處

好驚險！台股終場逆轉小漲2.15點　指數上沖下洗近百點

新北U18／李慶隆強力後援　新北內戰藍隊進冠軍戰

日職／花大錢網羅王柏融　栗山英樹：為了勝利

桃園地檢辦現金賄選案　起訴大園區里長當選人駱文章

鳴影品／失智症長照 《初戀的情人》和《被遺忘的幸福》同陷兩難

孫尤安被閨蜜搶男友！「有人說他們睡一起」失聯3月警察上門

生活熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審..

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視..

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀..

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂..

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

葉毓蘭為陸配帶肉挨罰20萬喊冤..

尤振仲免罰！普悠瑪翻「台鐵高層..

韓實況主企鵝妹　來台大唸書3個..

台北市信義區君悅酒店　傳「合約..

妻蒸奶茶湯圓！出來是蜂巢肉圓傻..

冬至飆30度！一張圖秒懂未來天..

新人打卡後消失　老闆：都早起了..

89歲不老騎士病逝　孫女帶骨灰..

更多熱門

相關新聞

宮廟發「豬瘟勸世圖」：20萬罰不怕？

農委會將攜帶違禁肉品的金額調高至20萬元後，雖然違規比例明顯降低，但仍有旅客入境時聲稱不知情，蘆洲受玄宮只好出動各大神明，將警語配上眾神明，要大家乖乖遵守，否則「偷渡豬瘟，業障會在地獄引爆你！」

賴清德：兩岸有共同的敵人和目標

福建再現非洲豬瘟疫情

飛機餐禁疫區豬肉？民航局蒐集作法

帶2公斤豬肉入境　台客遭罰20萬

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

留負評遭拉麵店「公開IG」公審　她含淚道歉

童打疫苗：下面腫腫　醫生愣2秒

學生妹掛握把爽飛！下秒糗摔網視線全歪

高雄人面魚？男剖肉4年後驚見女鬼

懷孕貓演員腿斷流血！孫儷心疼收編《甄嬛傳》的牠

放話不演《玩命關頭9》！2角色反悔

健身教練帶女學員回家被抓包　惱羞毆女友

蘇啓誠遺孀「政治人物模糊事實」她揭關鍵

激似田馥甄！他驚見絕美女警秒戀愛

即／后里超商驚傳砍殺！店員嚇壞秒鎖門

兒子亂寫作業！媽媽秀這把尺超漂亮

快訊／侯友宜小內閣名單全出爐　最大亮點饒慶鈺！

他放天燈狂喊：我要娶到周子瑜！下秒結局GG

2019生肖整體運勢／屬虎太歲星加持、躍兔偏財運測漏

正妹中醫師把脈　他害羞偷拍

更多

最夯影音

更多

4萬坪「落羽松」在南投埔里！ 門票150還能採草莓到滿出來

超級盛典紅毯「蔡徐坤撞臉吳亦凡」　Angelababy、楊冪飄仙氣！！

南北半球的漩渦轉向不一樣　在赤道上卻完全不會動？

黑人一開口唱《淘汰》　飛飛翔翔立馬離場...真的淘汰 .

嘉義懶人露營最高境界！　設備齊全只帶衣服就夠了

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面