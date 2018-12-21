《豬豬警報》洗腦神曲防豬瘟　Rap「14種豬肉小吃」：奮鬥才有勇氣

記者胡順惠／採訪報導

非洲豬瘟話題延燒，現在連素人歌手也出聲，錄製3分鐘歌曲《豬豬警報》，以Rap方式帶出豬瘟的嚴重性，更一口氣念出14種豬肉小吃，邀大家共同守護台灣美食。素人歌手彭立言表示，希望用簡單、清楚方式表達禁帶肉品的用意，絕非是「不讓你吃其他地方的食物」，而是要保護國內經濟。

粉絲專頁「Abel-John Singing 阿北這樣唱」貼出這首《豬豬警報》，彭立言詞、曲、唱全包，認為豬瘟疫題真的很嚴重，趕緊花幾天趕錄製，希望能喚醒大眾1997年台灣爆發口蹄疫的回憶，當時豬農損失超過1700億，如今非洲豬瘟的傳染力更高，邀全民一起拼經濟、守護美食。

▲國人開始重視起非洲豬瘟的嚴重性。（圖／路透社）

「非洲豬瘟問題嚴重，我們用下班時間趕製這首歌，希望全民一起防疫。」彭立言接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，禁止攜帶肉類入境的目的是保護國內經濟，而不是「不讓你吃其他地方的食物」，這樣的觀念沒有被以簡單、清楚的方式傳達，才會決定用饒舌歌曲的方式跟大家溝通。

據了解，粉專「Abel-John Singing 阿北這樣唱」是由2位台大理工系畢業生John（彭立言）和Abel於2016年初成立的樂團，原本在學期間是同一個創作樂團，畢業之後雖各自為環境顧問和電腦工程師，仍對於音樂非常熱愛，才會邀請和其他音樂同好一起組成這個的業餘樂團。

對於歌曲受到大家的喜歡，John和Abel都覺得很驚喜。他們說，謝謝圖文創作者慷慨授權自己的作品提供影片使用，歡迎大家到粉絲團聊聊，一起用音樂改變世界。

▲素人歌手錄製歌曲《豬豬警報》。（圖／粉專授權提供，取自visualhunt網路素材庫）

《豬豬警報》歌詞：

無論在什麼城市 手機什麼型號

所有人前幾天都收到了國家級警報

你可能會納悶 政府幹嘛那麼鬧

這其中的原因 歷史都可以找到

1997年 臺灣爆發一次口蹄疫

直到現在都還是列管的疫區

貿易收入少掉一千七百多億

倒閉的畜牧業者想哭但是沒有力氣

如果2019年 都沒有疫情

就可以重返榮耀 結束這場悲劇

現在有個機會請你一起拚經濟

疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟

為了美食這幾句話拜託聽進去

不要攜帶任何肉類入境

養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報

為了經濟發展所以發出豬豬警報

豬豬警報 豬豬警報

為了享用美食所以發出豬豬警報

不管多麼不景氣 美食給你奮鬥的勇氣

自給率百分之九十 所有肉類的第一

即使不是鴻海或是台積 也能為臺灣的GDP盡一分力

美食的經典就在各地的小吃

全民一起來防疫 讓美食不會消失

滷肉飯肉圓來碗四神湯

豬腳飯貢丸還有滷大腸

來碗豬肝湯配上豬肉餡餅

看到照片就流口水像在拍電影

夜市的串燒 還有肉羹跟刈包

水餃鍋貼台灣之光小籠包

現在有個機會請你一起拚經濟

疫區的除名需要你我共同的努力

為了滷肉飯 為了拚經濟

為了美食這幾句話拜託聽進去

不要攜帶任何肉類入境

養豬業者和全台灣都感謝你

豬豬警報 豬豬警報

為了經濟發展所以發出豬豬警報

豬豬警報 豬豬警報

為了享用美食所以發出豬豬警報

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