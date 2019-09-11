小學為治「性別錯位」　開課「女織毛衣男造火箭」挨轟歧視

▲成都1所小學推出「男生·女生」課程。（圖／翻攝自微博／紅星新聞）

記者馬叔安／綜合報導

成都一所小學在二年級試行年級課程「男生·女生」課，內容包括教女學生打毛線、織毛衣，以及教男學生做飛機、造火箭和裝汽車等。校長表示，他們發現近年來男孩、女孩存在一定的性別錯位的現象。然而這也引發了外界性別歧視的質疑，《中國婦女報》則直接在微博貼出9張女性火箭科學家。

《紅星新聞》微博報導，這門課程從上學期就已經開始，「為男孩、女孩們定製屬於他（她）們的專屬課程」，校長付錦說，性別課程的開設初衷是，「近年來我們發現，男孩、女孩在成長過程中，在同一條輸出軌道上『被塑造』，導致男孩缺少足夠的空間來豪氣勃發地成長，女孩則缺乏寧靜溫婉的榜樣可依循，男孩、女孩存在一定的性別錯位的現象。」

微博寫到，這門課程「首招21名女弟子，教孩子們『打毛線』、『織毛衣』，男生的『能工巧匠』課程，則由老師帶著『做飛機』、『造火箭』、『裝汽車』。」

然而課程推出後，引發外界「性別歧視」的質疑，《中國婦女報》10日在微博貼出9名中國運載火箭技術研究院的女性工作人員資訊，包括長征三甲系列運載火箭總設計師姜杰、長征五號運載火箭測量系統主任設計師林敏等人。