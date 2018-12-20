俄國想在委國外海部署轟炸機！　揭開莫斯科「更有野心的企圖」

▲ 俄羅斯兩架可攜帶核武的Tu-160戰略轟炸機降落委內瑞拉，展現對卡拉卡斯（Caracas）社會主義政府的支持。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

《路透》引述俄羅斯《獨立報》（Nezavisimaya Gazeta）19日指出，俄羅斯計畫在美國東南方的委內瑞拉外海設置戰略空軍基地、部署有核能力的遠程戰略轟炸機。就在上周，俄羅斯兩架可攜帶核武的Tu-160戰略轟炸機降落委內瑞拉，展現對卡拉卡斯（Caracas）社會主義政府的支持，引發華府不悅。報導指出，除了因應美方可能退出《中程飛彈條約》，俄國似乎還抱持更有野心的企圖。

Two Russian strategic nuclear-capable bombers TU 160 crossed Atlantic (non-stop 13h flight) and landed in #Venezuela. What for?



Details on @RT_com pic.twitter.com/H0nWtww71f — Maria Finoshina (@MFinoshina_RT) 2018年12月11日

委內瑞拉法律不允許外國在境內設置軍事基地，但可以讓外國軍機短期停留。《獨立報》引述匿名軍事和外交消息來源指出，俄羅斯想要在距委內瑞拉首都卡拉卡斯160公里的拉奧奇拉島（La Orchila）設置半永久性基地，一步步在美國後院建立「長期軍事存在」。

報導指出，卡拉卡過去就曾提供俄羅斯的飛機停留，但俄羅斯沒有這麼做。然而，由於美國總統川普決心退出具有里程碑意義的《中程飛彈條約》，莫斯科似乎正在找尋因應之道。美國指控俄國違反《中程飛彈條約》，但俄國堅決否認。分析認為，俄羅斯在委國設空軍基地、部署轟炸機，可能就是一種報復。