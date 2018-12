俄國想在委國外海部署轟炸機！　揭開莫斯科「更有野心的企圖」

▲ 俄羅斯兩架可攜帶核武的Tu-160戰略轟炸機降落委內瑞拉,展現對卡拉卡斯(Caracas)社會主義政府的支持。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

《路透》引述俄羅斯《獨立報》(Nezavisimaya Gazeta)19日指出,俄羅斯計畫在美國東南方的委內瑞拉外海設置戰略空軍基地、部署有核能力的遠程戰略轟炸機。就在上周,俄羅斯兩架可攜帶核武的Tu-160戰略轟炸機降落委內瑞拉,展現對卡拉卡斯(Caracas)社會主義政府的支持,引發華府不悅。報導指出,除了因應美方可能退出《中程飛彈條約》,俄國似乎還抱持更有野心的企圖。

Two Russian strategic nuclear-capable bombers TU 160 crossed Atlantic (non-stop 13h flight) and landed in #Venezuela. What for?



