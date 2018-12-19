新系綁架蔡英文？　卓榮泰：那麼容易那中國早就綁架她了

▲行政院秘書長卓榮泰。（圖／記者賴于榛攝）



記者陶本和／台北報導

對於外界認為民進黨內的毒瘤是「派系」，其中還有新潮流綁架總統蔡英文的說法。對此，爭取黨主席選舉的行政院秘書長卓榮泰19日受訪時表示，言過其辭，總統那麼容易被綁架，那中國大陸早就綁架她了，「她對中國政策還是相當堅持啊」。

卓榮泰表示，派系是民進黨早期因為反威權體制，集結反國民黨的力量，政治團體集合成民進黨，如果要用派系思考人、思考事情，改革不會成功，派系可以是默契、工作的交流，但不能說晚上不能聚會，但要想黨的好處，不是個人利益，這樣黨會失敗。

對於現在黨內的派系，卓榮泰表示，現在已經淡化了，大家把他歸類為「謝系」，但所謂的謝系，就是點頭，沒有任何工作的會議、決議，派系就是個別幾個委員感情上的交流，不要派系結論壓過黨的主張，凌駕黨的利益。

主持人追問，「新系恐怖嗎？」卓榮泰說，如果拿行政院長賴清德也是新系的話，他一點都不恐怖，而是非常隨和，非常能接受他人意見的人；至於蔡英文被新系綁架的說法，卓榮泰說，這言過其辭，總統那麼容易被綁架，那中國早就綁架她了，「她對中國政策還是相當堅持啊。」

卓榮泰強調，派系在他眼中都一樣，自己在行政院的時候，屬正國會的台中市長林佳龍拜託他事情，也很快的協助處理；屬新潮流的桃園市長鄭文燦、前高雄市長陳菊也都一樣，沒有人不同。