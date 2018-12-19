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屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！看阿伯抖一下險摔　回頭嗨爆狂笑

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網搜小組／綜合報導

高雄一名阿伯18日深夜騎車回家，不料行經三民區大昌一路時，路邊一名黑衣男子突然跳出攔車，嚇得他立刻向左閃避，險些摔車。騎在後方的女兒目睹這一幕，氣得請男友公開行車紀錄器畫面，譴責男子惡作劇行徑，因為老人家若不幸出車禍，後果恐不堪設想。

男網友在臉書不公開社團「爆怨公社」貼出影片，表示畫面是女友騎車錄的，受害騎士則是女友的父親，「我是不知道是打賭輸了還怎樣，這樣很好玩嗎？如果老人家摔車怎麼辦？都不知道老人經不起摔...？？？？？」

▲▼屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！看阿伯抖一下險摔　回頭嗨爆狂笑。（圖／爆怨公社）

▲屁孩鎖定受害者，站在一旁預備。（圖／爆怨公社）

影片中可以見到，當時阿伯騎在大昌一路上，看見路邊熱炒店前聚集一群黑衣人，也沒想太多，不料下一秒其中一人跳出來作勢飛撲，害得他緊急向左閃過，差點自摔。事後，嚇人的黑衣男子嘻皮笑臉跳回人行道，但騎在後方的阿伯女兒目擊全程卻一肚子火。

▲▼屁孩「馬路大字跳」惡意嚇車！看阿伯抖一下險摔　回頭嗨爆狂笑。（圖／爆怨公社）

▲屁孩大字形跳出，害得阿伯差點摔車。（圖／爆怨公社）

許多網友看完，紛紛留言大罵：「是我就撞下去，讓他知道會發生什麼事」、「怎麼沒下車揍他」、「拎老師，死屁孩」、「怎麼沒遇到酒駕的」、「長這麼大連什麼事能做，什麼事不能做都分不清楚，可憐」，「太誇張了，不就還好沒摔車，這會嚇死人耶！」、「彈跳87分，這是腦子有事嗎」，揚言肉搜。

男網友解釋，當時現場只有阿伯和女友，加上路邊站的全是黑衣男子，而且個個都人高馬大，所以父女倆也不敢多說什麼，「但我覺得這整件事真的很誇張」。

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關鍵字：屁孩,惡作劇

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