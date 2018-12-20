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兩岸關係人民福祉優先　柯文哲雙城論壇重提兩岸一家親

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記者陳家祥／台北報導

2018台北上海雙城論壇19日正式登場，北市府晚間舉行歡迎宴幫上海訪問團接風洗塵。台北市長柯文哲在致詞時表示除了再提「5個互相」互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解外，也再提及「兩岸一家親」；而上海市副市長周波也以「一家親」論述回應，表示要在這樣的氛圍中，「共同分享這珍貴的親情和友情。」

依照慣例，雙城論壇首日都會由主辦方幫客方安排歡迎宴，相較2016年時在市府元福樓白馬廳，此次選在圓山飯店舉行，端出8道精緻料理並取諧音「北滬雙城共容共好」，用台灣在地食材呈現美食。此外，雙方也互贈禮物，北市贈與上海由回收玻璃原料手工精製而成的「靚瓶」，也代表這次的主題「循環經濟」；而上海方則回贈墨寶「千江有水千江月　萬里無雲萬里天」，象徵心繫兩岸，就一定會晴空萬里。

▲▼雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

▲雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲與上海市副市長周波互贈紀念品。（圖／記者林敬旻攝）

儘管過去因為「兩岸一家親」言論造成不少風波，還因此與民進黨分裂，帶柯文哲19日上午受訪時早早就表示，雖然不會提出新的兩岸論述，但仍會維持過去基調，晚間的晚宴上果然也維持過去的論述，蔣了5個互相外也重提兩岸一家親。

柯文哲表示，過去4年兩岸雖然政治形勢變化，但雙城論壇還是持續舉辨，關鍵就在互相諒解，體諒彼此面對的困難進行交流，雙城論壇才能在一次有一次的挑戰下走到今天，「希望未來雙方在既有的政治基礎上，維繫得來不易的交流成果」；柯期盼雙城論壇能長久舉辦，成為兩岸關係和平發展的典範，「只要秉持互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解和兩岸一家親的精神，兩岸關係一定會和平穩定也會達到互惠互利的雙贏局面。」

「政治不難，把人民福祉當作最優先考量，很多不必要的爭執就能避免，很多困難和問題也能解決，台灣內部的藍綠之間，甚至兩岸之間，都是如此。」柯文哲說，目前兩岸關係有些僵持，產生很多困難，但其實兩岸人民同源同種，擁有共同的歷史文化，只要多善意交流，很多問題可以解決。政府是服務人民不是管理人民，從人民的需要出發、人民福祉擺在最優先位置，這才是負責任政府該有的作為，「也是兩岸關係該有的態度。」

▲▼雙城論壇歡迎晚宴，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

而隨後致詞的上海副市長周波，不約而同也在致詞中提及「兩岸一家親」論述。他表示，這次兩岸人民將在這種「兩岸一家親」的氛圍當中，共同分享這珍貴的親情和友情。周還向在座產官學界代表喊話，許多人都是雙城交流的見證者和參與者，呼籲彼此要「倍加珍惜，不斷的鞏固和提升」，指出明天兩市將再度聚首，簽屬新的合作備忘錄，將「更加的廣泛，更富成效，兩市人民的友誼和感情，一定會越來越醇厚」。

▲雙城論壇晚宴19日登場，台北市長柯文哲（右）在台上與上海市常務副市長周波（左）舉杯致意。（圖／ETtoday攝影團隊攝）

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,雙城論壇,2018雙城論壇

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