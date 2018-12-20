穿「台獨」衣見上海官員　苗博雅深夜發文吐心聲...

記者徐政璿／台北報導

2018台北上海雙城論壇20日登場，台北市政府19日晚間在圓山飯店舉辦晚宴，歡迎宴也邀請不少議員出席，社民黨議員當選人苗博雅穿著寫有「台灣獨立」的毛衣現身引發討論，苗博雅19深夜也在臉書吐心聲，「今晚，是個不一樣的嘗試，與中國交流，不一定要忍氣吞聲、卑躬屈膝」。

苗博雅表示，今天晚上穿著「台灣獨立」T-shirt，帶著《這裡不是一條船》文集，和「立刻釋放李明哲」的小卡，以新科台北市議員的身分，受邀參與台北市政府舉辦的雙城論壇歡迎晚宴。

苗博雅指出，他一直認為，「台灣人和中國人，可以有正常的互動，可以交朋友；台灣和中國之間，可以有正常的交流」”理念不同，還是可以和平溝通互動，不須避不見面。所以，收到市府的邀請時，我考慮了一下，就決定出席。但所謂的交朋友、交流，雙方都要尊重對方是獨立自主的個體。

苗博雅說，如果必須百般隱忍、不能表現自我才能當朋友，那也不是真的朋友。人與人之間如此，國與國之間，也該是如此。「對等、尊嚴」就是兩岸交流不可或缺的前提。因此，我決定在參加晚宴的時候，用適當、和平的方式，表達台灣的民意。

苗博雅說，「中國訪賓來台交流，就是要看在中國看不到的東西，就該看到台灣的自由民主人權價值。我身為民意代表，就該讓訪賓看到台灣多元的民意。我認為，衣服上的字樣，既是和平理性的形式，也能充分表達台灣人的立場」。

「過去，台灣人經常自己嚇自己，覺得一旦禁忌詞、敏感詞登場，就沒辦法交流」，苗博雅說，但今晚是個不一樣的嘗試，「與中國交流，不一定要忍氣吞聲、卑躬屈膝」，我們也可以做到「站著，還能交流」。

苗博雅說，他今日帶去致贈給上海官員的書籍《這裡不是一條船》，是鄭南榕基金會主編的「新國家運動三十週年紀念專書」，「這是一本中國不能賣的書」，是一本談論「台灣為何獨立」「台灣如何獨立」的文集。

苗博雅說，回歸到「交流」的本質：雙方都給對方一些收穫。他希望能讓中國訪賓再一次體驗到台灣的自由、民主、人權價值，「也希望能讓中國官方更理解台灣人追求獨立自主的意志」。台灣人是愛好和平的民族，我們想要的，不過是和其他國家一樣，被認可是獨立自主的個體，在對等尊嚴的原則下，和全世界交朋友。

▼苗博雅在雙城晚宴穿台獨服裝。（圖／記者陳家祥攝）