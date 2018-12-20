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雙城側寫／「不一樣的知台派」　周波作風親和　仰慕台灣經營之神

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▲▼上海市政府訪問團參訪內科企業-台達電 鄭崇華、鄭平 周波、鄧家基、上海台辦主任李文輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲上海市常務副市長周波受訪，作風親和（左）。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

台北上海雙城論壇邁入第九屆，上海代表常務副市長周波，是首屆時任市長韓正後層級最高的陸方與會官員，周波對台灣的了解，也與過去專注「對台工作」的「知台派」不同，來自本身企業界任職時的經驗，2013年以來，擔任副市長主管經濟與台商熟捻，訪台期間作風親和，有望協助推進務實經貿合作。

周波1962年生，2008年進入上海市政府工作前，曾任上海氯鹼化工PVC廠副廠長、總經理等職，2013年就任上海市副市長、2017年任常務副市長，主要分管經濟、財經方面工作，雖現年56歲年紀不大，但在上海經濟面向的工作領域可以說是「老資格」，也因為在台商大本營任職的原因，與許多台商熟捻。

▲▼上海市政府訪問團參訪內科企業-台達電 鄭崇華、鄭平 周波、鄧家基、上海台辦主任李文輝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周波來台參訪台達電。（圖／記者屠惠剛攝）

值得注意的是，相較2016年以「上海市長代表」身分訪台參加雙城論壇，但因敏感身分引起較大風波的上海統戰部長沙海林，以及過往訪台重要大陸官員多與台辦系統有關，知台背景和目的主要來自「對台工作」，周波雖也可以被視為「知台派」，但對台灣的了解來源卻大不相同。

日前於上海舉辦的雙城論壇行前記者會上，周波就坦言自己「和台灣還算有緣」，未到就先「搏感情」，表示當年任職化工產業時，曾與台塑集團有過合作，還特別提到台塑集團創辦人、台灣「經營之神」王永慶，是他非常仰慕的企業家。

不只如此，曾於18年前來台隨團參訪的周波，在訪台前、訪台期間的多個場合上，都提到對阿里山、日月潭的美景印象深刻，懷念台灣民眾的熱情，對士林夜市的美食念念不忘，期待品嘗蚵仔煎、大腸包小腸等。

▼上海市政府代表團抵台，周波與在機場外守候的台北市上海崇明同鄉會成員握手。（圖／讀者提供）

▲▼上海市政府代表團抵台，與在機場外守候的台北市上海崇明同鄉會成員握手。（圖／讀者提供）

▲▼上海市政府代表團抵台，與在機場外守候的台北市上海崇明同鄉會成員握手。（圖／讀者提供）

另觀察19日首日訪台行程，周波步出松山機場後，還與在外守候的台北市崇明同鄉會成員一一握手，參訪間受訪時也時常掛著笑容、屢次揮手，顯見親和作風，據上海市政府團參訪台北創新實驗室時的與會人士轉述，周波在參訪過程間，對每個環節都很有興趣，不斷詢問。

下午依序參觀興隆公宅、大溝溪生態治水園區，內湖的台北創新實驗室和台達電後，周波也盛讚台北社會公宅規劃超出想像，「從中可以學到很多東西」。他並強調內湖科技園區與上海張江高科技園區的合作、交流，並罕見在行程中，安排參訪台商，可見對兩岸經貿領域合作的關注程度。

▼周波一行19日訪台，對興隆公宅、大溝溪生態治水園區、內湖台北創新實驗室等，均很感興趣。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼雙城論壇上海副市長周波一行代表團19日下午參訪行程。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼李文輝率上海台辦踩線團來台，參訪台北市政建設，為雙城論壇做準備。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼雙城論壇上海副市長周波一行代表團19日下午參訪行程。（圖／記者陳政錄攝）

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