中石化安順廠污染未整治成功　漁權會：不應變更住宅區

▲台南市漁權會認為目前正值台南市長交接期間，在中石化台南安順廠污染土壤整治未完成前，內政部都委會應暫緩審議，否則不惜前往內政部抗議。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員郭清華服務處、台南市漁民權益促進會，12月19日召開「中石化安順場土壤污染整治尚未成功，台南市政府及內政部急著將之變更為住宅區案，漁權會發聲」記者會，漁權會指目前正值台南市長交接期間，在污染土壤整治未完成前，內政部都委會應暫緩審議，否則不惜前往內政部抗議。

記者會由台南市議員郭清華服務處主任郭瑞昌主持，邀請市府都發局副局長顏永坤、黃偉哲秘書張國榮及漁民代表列席。台南市漁權會理事長陳自安、總幹事郭瑞昌陳情異議書表示，中石化公司急著將系爭土地變更為住宅區，明眼人一看就知道，土壤污染整治尚未成功，該公司不會急於蓋房子，而是急於向銀行貸款。將尚未整治完成的土壤污染區，變更為住宅區，違反都市計畫變更原則，太過明目張膽，太沒天良！現土壤污染整治尚未成功，若此時將土地變更為住宅區，那有如將孫悟空的緊箍咒拿掉，唐三藏就到不了西天，中石化公司根本不會繼續污染土壤整治。

台南市都發局副局長顏永坤表示市府主導「變更台南市主要計畫第5次通盤檢討」案，並將該案報內政部都委會審議後，中石化逕向內政部都委會陳情，並非台南市政府提案，非經市都委會審議通過。內政部都委會考量該項決議並非公開展覽內容，要求台南市政府應再公開展覽，廣納民眾意見。經市府2018年9月重新公開展覽後，目前中石化公司及地方居民均已表述陳情意見，台南市政府已逕送內政部都委會討論，本案尚未審決。

都發局指出由於台南安順廠區之土壤及地下水遭到五氯酚及世紀之毒戴奧辛污染，嚴重影響地方居民健康及生命安全，台南市政府於2011年將污染場址都市計畫變更為土壤污染管制區，並持續監督中石化公司污染整治進度，已成立專案小組會議，定期監督及督促中石化污染整治進度。市府將極力向內政部都委會爭取在中石化公司尚未完成污染整治前，不應變更其都市計畫，並請中石化公司儘速完成污染整治。有關中石化公司關心之污染廠址整治完成後之土地規劃利用，市府認為應先與相關單位及地方居民充分意見溝通，再將土壤污染管制區變更為適當分區。

最後郭瑞昌做成3點結論：1、中石化安順廠汞污泥、戴奧辛污染整治尚未完成，應暫緩變更為住宅區。2、目前是代理市長，再5天將政權交予新台南市長，看守內閣期間，內政部都委會應暫緩審議本案。3、依都市計畫審議原則，台南市政府送都計案給內政部都委會，不應另接案致節外生枝。