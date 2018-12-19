　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

獨／汽車爆胎追撞7台車　待售中古車被撞也想「落跑」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區永豐路一間知名連鎖便當店差點遭到一部轎車撞進去，幸好只是撞到便當店旁邊的員工停放機車的鐵皮屋，造成五部機車全倒，只是撞到機車之前，肇事轎車先是撞停在路邊的一部待售車輛，還讓這部待售車輛往前滑行，再撞到另一部廂型車，只是事後警方看完待售車輛被撞的畫面後說：「難道這部車也想落跑嗎？」

▲肇事車輛撞擊一瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛撞擊一瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛遭推撞近20公尺後波及到前方車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛遭推撞近20公尺後波及到前方車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車禍發生時間是在12月17日上午七點半左右，曾姓駕駛開著黑色轎車行經永豐路的時候，突然間車輛失控往人行道方向衝去，整台車先是撞到路旁的另一部待售中古轎車後，又撞到停在人行道的五部機車，肇事車輛最後撞到知名便當店提供給員工停放外送便當機車的鐵皮屋柱子，還好沒有撞傷路人跟店員。

待售中古車被推撞之後，整台車滑行了近20公尺距離，撞到前方的另一部也是待售的中古廂型車才停了下來，事後警方調閱監視器畫面後，發現被撞的待售中古車，是慢慢滑行再撞到前方車輛，讓員警私下笑這個畫面還滿像「中古車被撞到都想快逃離現場」。

▲肇事車輛撞到柱子才停了下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛撞到柱子才停了下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過對於接到警方通知的中古車商卻一點也笑不出來，隨後趕到現場，看到這個情況都傻了，中古車商老闆說這個月都已經過了月中，但是一台車都還沒有賣出去，待售車輛還被撞了，看了車損情況，中古車商老闆表示：「維修費要花更多，所以打算報廢處理」。

曾姓駕駛向警方表示，車輛失控的原因是輪胎爆胎造成，但是警方調閱監視器後認為曾姓駕駛當時車速應該不算慢，所以發生爆胎才會失控，而且曾姓駕駛只有重型機車駕照，並沒有汽車照駕照，所以屬於無照駕駛，依法先開出紅單，至於後續賠償責任，目前還在車禍相關當事人都還在協調當中。

▲肇事車輛駕駛座的安全氣囊爆開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛駕駛座的安全氣囊爆開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被推撞的中古車已經被報廢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被推撞的中古車已經被報廢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

ET快訊
吃飯沒？法拉利名醫替20歲肇事駕駛打氣：我們面對就好
謝家肉粽在綠票倉「挺韓」生意剩3成　老闆一句話嗆爆
網紅空姐控「幫兒辦退學破壞生活」夫嗆：臭婊還想教小孩
川普：美國已經擊敗IS　計畫將美軍「全面撤出」敘利亞

關鍵字：高雄,車禍,爆胎,便當店,中古車,二手車,肇事逃逸

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／孝子肇責比較大好嗎！法拉利車主覺得超委屈　警：超跑有點衰

獨／《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐　女珠寶商4分7秒影片反擊

獨家／21歲女大生陳屍石門沙灘　「上半身衣服不見了」

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

他睡了女友、媽媽、姊姊！「結果媽媽懷孕」　神扯劇情朝聖逾年

偷吃空姐淚「別把兒當爭執工具」　夫嗆：臭婊還想教小孩！陪你玩87

樹林中年男子騎車擦撞分隔島　自摔撞頭傷重不治

北市機車疑搶快過黃燈路口　撞2機車4人輕重傷

陸軍21砲指部爆弊案！年輕士官「2年偷500萬」害死長官

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

林書豪3分線外隨手拋...進球！　周杰倫被cue「大神不隨便出手」

只開3天！彰化精誠夜市10美食 必吃香酥蔥油餅、生炒鴨肉羹

李沛旭出戰健美賽！　狠練7週上台「超狂增肌對比」曝光

羅志祥《NO JOKE》新歌曝光　華人首位「軍艦上飆舞」超狂

聲林之王EP10【獨家幕後花絮】選手都愛他人氣王小宇狂被撩 李佳薇都認證 佳歡就是個小花枝

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

他睡了女友、媽媽、姊姊！「結果媽媽懷孕」　神扯劇情朝聖逾年

偷吃空姐淚「別把兒當爭執工具」　夫嗆：臭婊還想教小孩！陪你玩87

樹林中年男子騎車擦撞分隔島　自摔撞頭傷重不治

北市機車疑搶快過黃燈路口　撞2機車4人輕重傷

陸軍21砲指部爆弊案！年輕士官「2年偷500萬」害死長官

高雄「迪士妮」爆紅被抄！老司機驚見招牌下架　崩潰：還我白雪公主

超跑車聚遭撞！名醫法拉利車主call 20歲肇事駕駛：有沒有吃飯？

影／瑞芳濱海公路小客車撞大貨車　「車體嚴重變形」3人輕傷送醫

瘋電影／蜘蛛人：新宇宙　平行宇宙開啟蜘蛛人聯盟

盤前／美升息大跌　台股封關倒數緊盯2關鍵

軟銀抵制華為　社長：擬以歐洲企業產品替代

豆花喝了秒暈！渣男進房「隔衣搓揉」女看護3次…女友嚇傻

大小筆友畢卡索抽象自畫　吳欣盈：陪伴是最溫暖的分享

五官像「融化冰淇淋」黏住下垂！她站一旁聊天　竟遭煙火炸傷失明

聖誕倒數5天／年末送禮懶人包！6000元買LV、愛馬仕有找

前派出所長當「賭博電玩業者白手套」　撤職停用1年

單身狗專用「超迷你三輪露營車」！有瓦斯爐冰箱但只能睡1人

非洲豬瘟19日燒廣東！桃機同天查獲廣州豬肉乾罰20萬

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

社會熱門新聞

車聚遭撞　受害車主call肇事..

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來..

偷吃空姐夫嗆：臭婊還想教小孩

高雄「迪士妮」爆紅被抄　老司機..

李新染病被丟下　郭新政卻到俄羅..

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女..

怪男火烤牛排刀　 旅客嚇壞警衝..

陸軍21砲指部弊案　士官2年盜..

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨..

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

醉女撞死人肇逃鬼遮眼　專家：她..

《李新怎麼摔死的‧解密版》出爐

神扯！他睡了母女3人讓「女友媽..

網紅空姐首露面　淚訴「半夜躲房..

更多熱門

相關新聞

韓國瑜：感謝許多人成全我的「任性」

高雄市長當選人韓國瑜就職典禮預定下週二（25日）在愛河畔登場，韓本人19日提前在臉書表示，下週即將到來的就職典禮，他要感謝許多人願意成全跟著他一起「任性」，不走傳統關著門在室內的排場，而是敞開大門讓各方皆能共享。

小客車撞大貨車　3人輕傷送醫

「高鐵＋高雄好玩卡」全新改版省超大

賴清德沒解決8千坑洞　吳敦義怒了

女子失足墜魚塭　警消搶救

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票倉賠慘

國中被踹頭！20年後他怒賞老師巴掌

10年前就超紅！陳德烈甜讚「女友非常漂亮」

跨年定調忘記過去　韓國瑜邀詹雅雯

她烏鴉嘴呆問：這會壓死人嗎　幾天後「同學全死了」

定延哽咽：真的累了！　TWICE被挖出倒在練舞室

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

交換禮物超大箱！她開箱瞬間變臉

《星光》踢館歌手認了秘婚生子！

車聚遭撞　受害車主call肇事駕駛：加油

陳德烈求婚成功！

羅淑蕾告盛竹如　「害我一覺醒來變兇手」

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

真實《比悲傷》！男罹癌分手　前女友嫁人了

更多

最夯影音

更多

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

24歲帥哥潛水出意外成癱瘓... 媽幫洗澡、穿衣反轉他的叛逆

出殯車隊司機突撫胸陷入昏迷　家屬急握方向盤喊：叫救護車

女兒帶聽障父參加搖滾演唱會！　「爆筋比歌詞」一起舞動逼哭萬人

妞妞勾「棒棒堂富二代」過夜12hr　小鬼終於回應兩人關係！

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面