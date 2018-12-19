獨／汽車爆胎追撞7台車　待售中古車被撞也想「落跑」

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市前鎮區永豐路一間知名連鎖便當店差點遭到一部轎車撞進去，幸好只是撞到便當店旁邊的員工停放機車的鐵皮屋，造成五部機車全倒，只是撞到機車之前，肇事轎車先是撞停在路邊的一部待售車輛，還讓這部待售車輛往前滑行，再撞到另一部廂型車，只是事後警方看完待售車輛被撞的畫面後說：「難道這部車也想落跑嗎？」

▲肇事車輛撞擊一瞬間 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲肇事車輛遭推撞近20公尺後波及到前方車輛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

車禍發生時間是在12月17日上午七點半左右，曾姓駕駛開著黑色轎車行經永豐路的時候，突然間車輛失控往人行道方向衝去，整台車先是撞到路旁的另一部待售中古轎車後，又撞到停在人行道的五部機車，肇事車輛最後撞到知名便當店提供給員工停放外送便當機車的鐵皮屋柱子，還好沒有撞傷路人跟店員。

待售中古車被推撞之後，整台車滑行了近20公尺距離，撞到前方的另一部也是待售的中古廂型車才停了下來，事後警方調閱監視器畫面後，發現被撞的待售中古車，是慢慢滑行再撞到前方車輛，讓員警私下笑這個畫面還滿像「中古車被撞到都想快逃離現場」。

▲肇事車輛撞到柱子才停了下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過對於接到警方通知的中古車商卻一點也笑不出來，隨後趕到現場，看到這個情況都傻了，中古車商老闆說這個月都已經過了月中，但是一台車都還沒有賣出去，待售車輛還被撞了，看了車損情況，中古車商老闆表示：「維修費要花更多，所以打算報廢處理」。

曾姓駕駛向警方表示，車輛失控的原因是輪胎爆胎造成，但是警方調閱監視器後認為曾姓駕駛當時車速應該不算慢，所以發生爆胎才會失控，而且曾姓駕駛只有重型機車駕照，並沒有汽車照駕照，所以屬於無照駕駛，依法先開出紅單，至於後續賠償責任，目前還在車禍相關當事人都還在協調當中。

▲肇事車輛駕駛座的安全氣囊爆開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲被推撞的中古車已經被報廢 。（圖／記者吳奕靖翻攝）