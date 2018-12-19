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雲端最前線／桃機3航廈！開挖鬆動土質恐釀出軌

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新聞節目中心／綜合報導

因應旅客量持續暴增，桃園國際機場第一、二航廈不敷使用，但第三航廈工程因無廠商投標持續延宕，最新完工期程延至2023年底，預算經費從746增至782億元。也就是說，旅客恐怕還得再忍個五年，才能緩解桃機目前的「塞人」窘境。《雲端最前線》19日邀請立法委員費鴻泰、國民黨文傳會副主委洪孟楷、政大地政系教授孫振義、資深媒體人鄭師誠、資深媒體人彭華幹，與主持人楊文嘉深度探討桃機亂象。

行政院原核定桃園國際機場第三航廈會在2020年底完工，但因廠商認為工期太短，根本是不可能的任務，二次公告招標均無廠商投標，最終流標。對此，有學者認為，流標雙方都有責任，政府針對預算、招標條件並未完全掌握，才導致招標不順利；而在廠商認知方面，也應適度調整，對政府建立更多的信任感。

▲桃園機場（示意圖／記者彭懷玉攝）

 ▲桃園機場（示意圖／記者彭懷玉攝）
後續第三航廈招標期程，預計於今年12月25日公開閱覽，明年3月1日至5月31日公告招標，若屆時有3家以上廠商投標，就可以決標；但若沒有，第二次招標僅需1家廠商就可成，預計6月中下旬前後完成決標，預計2023年底可以完工，不過若屆時動工期程再有延宕，完工日恐又會再延。

此外，根據媒體報導，桃園國際機場進行第三航站區土方及基礎工程開挖工程，疑因地基開挖土質密度改變，造成從航站下方通過的機場捷運下行線100K+725附近的地底隧道高度上升6.5毫米（mm），超過5毫米警戒值。若持續上升到8毫米，工程必須停止，否則捷運軌道將因隧道高度改變出現移位或變形，恐釀脫軌意外。

針對軌道可能產生位移變形的疑慮，桃機強調，目前還在「安全值」內，將放慢工程開挖速度，加載重的速度加快，防止土質密度開挖鬆動造成隧道內壓力持續洩壓。《雲端最前線》19日邀請立法委員費鴻泰、國民黨文傳會副主委洪孟楷、政大地政系教授孫振義、資深媒體人鄭師誠、資深媒體人彭華幹，與主持人楊文嘉深度探討桃機亂象。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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關鍵字：桃機,雲端最前線,桃園機場,開挖,鬆動,土質,出軌,航廈

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