雲端最前線／桃機管理亂象 招標案僅為冰山一角

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新聞節目中心／綜合報導

4日無黨籍台北市議員陳建銘踢爆，燈箱廣告從一般性的「價格標」改限制性的「資格標」，引來質疑有政治力量介入要圖利特定廠商；不過，機場公司聲稱為維護標案品質，才改為參考最有利標的精神，並批判價格標會低價搶標，也會導致品質變差，但更改招標方式，卻明顯不符合桃園機場自身利益，引發議論。對此議題，《雲端最前線》18日邀請立法委員李彥秀、台北市議員鍾小平、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入討論桃機燈箱廣告標案更改標規的背後原因。

更有廣告公司在報紙頭版刊登廣告，指控桃園機場媒體廣告招標案，從價格標改成最有利標，恐涉圖利特定廠商。對此，桃機公司回應，新招標案更改作法是為了有利廣告創意表現，對於不實指控損及公司名譽，不排除採取法律途徑。

▲桃園機場廣告燈箱。（圖／記者林敬旻攝）

不過，機場公司聲稱為維護標案品質，才改為參考最有利標的精神，並還批判價格標會低價搶標，也會導致品質變差，但更改招標方式，卻明顯不符合桃園機場自身利益，原本價格標的方式，機場公司可以獲得較多利益，另外，根據政府採購法的相關規定，參考最有利標案的精神就不需要外聘專家學者擔任評審委員，評選最優的幾家廠商可以議價，議價相同才比價，充滿操作的空間。

此外，機場公司航廈廣告採購標案及人事升遷案等亂象，機場公司毫無因應作為，堪稱北農、選委會翻版。《雲端最前線》18日邀請立法委員李彥秀、台北市議員鍾小平、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人彭華幹與主持人楊文嘉深入探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

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